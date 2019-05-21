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21/05/2019 07:46

《日出而作》道指跌８４點，美推達華為禁令９０日，油價個別發展

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５６７９．９０　跌　　８４．１０點╱０．３３％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８４０．２３　跌　　１９．３０點╱０．６７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７０２．３８　跌　１１３．９１點╱１．４６％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３１０．８８　跌　　３７．７４點╱０．５１％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２０４１．２９　跌　１９７．６５點╱１．６１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３５８．５９　跌　　７９．６４點╱１．４６％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．１０，歐元兌美元１．１１７４

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