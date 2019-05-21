《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５６７９．９０ 跌 ８４．１０點╱０．３３％
標普５００ ２８４０．２３ 跌 １９．３０點╱０．６７％
納斯達克 ７７０２．３８ 跌 １１３．９１點╱１．４６％
倫敦富時１００ ７３１０．８８ 跌 ３７．７４點╱０．５１％
法蘭克福ＤＡＸ １２０４１．２９ 跌 １９７．６５點╱１．６１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５８．５９ 跌 ７９．６４點╱１．４６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．１０，歐元兌美元１．１１７４
21/05/2019 07:46
《日出而作》道指跌８４點，美推達華為禁令９０日，油價個別發展
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５６７９．９０ 跌 ８４．１０點╱０．３３％
標普５００ ２８４０．２３ 跌 １９．３０點╱０．６７％
納斯達克 ７７０２．３８ 跌 １１３．９１點╱１．４６％
倫敦富時１００ ７３１０．８８ 跌 ３７．７４點╱０．５１％
法蘭克福ＤＡＸ １２０４１．２９ 跌 １９７．６５點╱１．６１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５８．５９ 跌 ７９．６４點╱１．４６％
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