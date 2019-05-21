  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/05/2019 07:55

《盤前攻略》騰訊今早或拖累大市，暫看二萬七關口

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國進一步封殺華為，禁止美國企業對華出口重要零部件，而
Ｇｏｏｇｌｅ（谷歌）更與華為割席，對於主力做中國生意的美企難免受拖累，科技股重挫，蘋
果急瀉３﹒１３％，芯片製造商英特爾跌２﹒９６％，微軟跌１﹒４４％。美國封殺中資電訊商
，或令本地電訊商受惠，威訊無線則升１﹒５８％。惟貿易戰情緒籠罩下，美股三指呈低開低收
格局，道指收報２５６７９點，跌８４點或０﹒３３％。納指收報７７０２點，跌１１３點或１
﹒４６％。標指收報２８４０點，跌１９點或０﹒６７％。

＊港股夜期繼續尋底，ＡＤＲ隨美股急挫＊
　
　　港股夜期收報２７４５０點，跌１７２點，低水３３８點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌２９６點，報２７９７８點。預託證券隨美股下挫，騰訊跌２％，折
合港元報３３５﹒１７元。匯控跌０﹒２７％，折合港元報６５﹒０２元。中移動跌
１﹒２１％，折合港元報７２﹒２１。友邦跌１﹒３８％，折合港元報７５﹒６９元。長和跌３
﹒８８％，折合港元報７５﹒３５。中行跌０﹒６２％，折合港元報３﹒４９元。國壽跌
１﹒２６％，折合港元報１８﹒０７元。中海油跌１﹒１％，折合港元報１３﹒５１元。中石化
跌１﹒１１％，折合港元報５﹒７０元。中聯通升０﹒４４％，折合港元報８﹒４２元。
　
＊貿戰負面氣氛籠罩，騰訊除淨後續受壓＊

　　美國谷歌進一步打擊華為，無疑對中資企業及其產業鏈造成打擊，有「黑期」之稱的新加坡
ＨＳ５０指數現報２７６３０點，跌１５２點或０﹒５５％。目前市況而言，手機設備股繼續尋
底機會大，拖累大市氣氛。另一邊廂，騰訊除淨後股價連番下挫，不排除多隻騰訊牛開始被「屠
宰」，券商被沽出正股引發連鎖效應加深跌幅度。如騰訊能跌至３３０元時止跌回升，可考慮小
注淡倉博反彈，否則的話繼續以淡倉為主，目前支持位仍看二萬七關口。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態21/05/2019
特朗普警告伊朗 倘開戰將完蛋
生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金