《盤前攻略》騰訊今早或拖累大市，暫看二萬七關口

《經濟通通訊社２１日專訊》美國進一步封殺華為，禁止美國企業對華出口重要零部件，而

Ｇｏｏｇｌｅ（谷歌）更與華為割席，對於主力做中國生意的美企難免受拖累，科技股重挫，蘋

果急瀉３﹒１３％，芯片製造商英特爾跌２﹒９６％，微軟跌１﹒４４％。美國封殺中資電訊商

，或令本地電訊商受惠，威訊無線則升１﹒５８％。惟貿易戰情緒籠罩下，美股三指呈低開低收

格局，道指收報２５６７９點，跌８４點或０﹒３３％。納指收報７７０２點，跌１１３點或１

﹒４６％。標指收報２８４０點，跌１９點或０﹒６７％。



＊港股夜期繼續尋底，ＡＤＲ隨美股急挫＊



港股夜期收報２７４５０點，跌１７２點，低水３３８點。

港股ＡＤＲ比例指數跌２９６點，報２７９７８點。預託證券隨美股下挫，騰訊跌２％，折

合港元報３３５﹒１７元。匯控跌０﹒２７％，折合港元報６５﹒０２元。中移動跌

１﹒２１％，折合港元報７２﹒２１。友邦跌１﹒３８％，折合港元報７５﹒６９元。長和跌３

﹒８８％，折合港元報７５﹒３５。中行跌０﹒６２％，折合港元報３﹒４９元。國壽跌

１﹒２６％，折合港元報１８﹒０７元。中海油跌１﹒１％，折合港元報１３﹒５１元。中石化

跌１﹒１１％，折合港元報５﹒７０元。中聯通升０﹒４４％，折合港元報８﹒４２元。



＊貿戰負面氣氛籠罩，騰訊除淨後續受壓＊



美國谷歌進一步打擊華為，無疑對中資企業及其產業鏈造成打擊，有「黑期」之稱的新加坡

ＨＳ５０指數現報２７６３０點，跌１５２點或０﹒５５％。目前市況而言，手機設備股繼續尋

底機會大，拖累大市氣氛。另一邊廂，騰訊除淨後股價連番下挫，不排除多隻騰訊牛開始被「屠

宰」，券商被沽出正股引發連鎖效應加深跌幅度。如騰訊能跌至３３０元時止跌回升，可考慮小

注淡倉博反彈，否則的話繼續以淡倉為主，目前支持位仍看二萬七關口。（ｕｌ）

