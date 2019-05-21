港股半日先跌後升，午收２７８４８點漲６１點，成交５４４億元

《經濟通通訊社２１日專訊》華為遭美國及谷歌封殺後，今早突然傳出消息指，美國給予華

為９０日延遲令，市場關注華為ＣＥＯ任正非講話，他表示中國晶片發展需要「出錢出人」，並

於環球尋找人才；雖然他自己的小孩愛蘋果非華為，但強調美方不要擅動民族情緒。本港股市則

低開後高走，一度升１２７點高見２７９１５點，之後升幅收窄。手機設備股及５Ｇ類股份立即

反彈，瑞聲（０２０１８）有資金追捧曾一度升近４％，舜宇（０２３８２）亦曾止跌回升，另

外今日央行再進行８００億元人民幣的７天逆回購，中資金融股略有追捧。

恆生指數收報２７８４８，升６１點或升０﹒２２％，主板成交５４４﹒２６億元；國企指

數收報１０６９３，升６０點或０﹒５６６％。

內地Ａ股反彈，大行高盛表示要保持對Ａ股及Ｈ股在區域配置中的超配，滬深３００及

ＭＳＣＩ中國指數有２０％上行空間。上證重返二千九關，收報２９１４點，升４３點或

１﹒５２％。深證收報９１０７點，升１９１點或２﹒１４％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３１％，報６５﹒４元；港交所（００３８８）升

２﹒０６％，報２４７﹒２元；騰訊（００７００）升１﹒２９％，報３４６﹒４元；中移動（

００９４１）漲０﹒４８％，報７３﹒４５元；友邦（０１２９９）升０﹒３９％，報

７６﹒１元。



＊手機設備股反彈，晶片股自高位回落＊



受華為延遲９０日封殺令影響，手機設備股略為反彈，惟摩通發表研究報告，降舜宇評級至

中性，主要因為美國禁售華為零件將帶來傷害，股份半日曾一度升逾４％，惟午前升轉跌

０﹒１４％，報７２﹒３元。其他手機設備股則現反彈，瑞聲科技升３﹒０１％，報４４﹒４５

元；比亞迪電子（００２８５）反彈５﹒６８％，報１１﹒１６元；丘鈦科技（０１４７８）升

４﹒０１％，報５﹒９６元；富智康（０２０３８）亦漲５﹒４９％，報０﹒９６元。

昨日（２０日）內地傳媒突吹風指，中國晶片企業將會成為替代品，以抵抗被封殺的危機，

支持股價上揚，惟今早相關股份明顯回吐。中芯國際（００９８１）跌０﹒１２％，報８﹒６６

元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌２﹒３４％，報７７﹒１５元；華虹半導體（０１３４７）

無升跌，報１５﹒３元；上海復旦（０１３８５）跌０﹒１９％，報１０﹒４４元。



＊市場避險公用股破頂，食品股同受捧＊



大市今早陰晴不定下，部分公用股繼續有支持，其中領展（００８２３）及煤氣

（００００３）股價再度破頂。領展半日升０﹒６７％，報９８﹒１５元；煤氣漲０﹒６２％，

報１９﹒４２元。其他公用股升跌不一，中電控股（００００２）升０﹒６１％，報９０﹒４５

元；電能實業（００００６）跌０﹒６５％，報５３﹒７元；港鐵公司（０００６６）跌

０﹒３１％，報４８﹒８元；港燈（０２６３８）升０﹒２６％，報７﹒６３元。

另外，中美貿易戰火下，食品股受風險程度較小，今日再有追捧，統一企業（００２２０）

升２﹒０７％，報８﹒１元；康師傅控股（００３２２）升２﹒７９％，報１２﹒５２元；周黑

鴨（０１４５８）升０﹒２６％，報３﹒９２元；日清食品（０１４７５）急升６％，報４﹒９

５元；蒙牛乳業（０２３１９）升０﹒８５％，報２９﹒７元。



＊內銀內房反彈，碧桂園中行資金抄底＊



受Ａ股氣氛帶喔動下，連跌數日的內房股終於止跌回升，中海外（００６８８）升

０﹒５３％，報２８﹒４元；融創中國（０１９１８）升３﹒０６％，報３３﹒６５元；碧桂園

（０２００７）升２﹒８２％，報１１﹒０８元；中國恆大（０３３３３）升１﹒８９％，報

２１﹒６元；雅居樂集團（０３３８３）升２﹒７％，報９﹒９元。

中國央行公開市場進行８００億元７天期逆回購操作，無逆回購到期。內銀股普遍反彈，中

行（０３９８８）表現突出漲１﹒７１％，報３﹒５７元；農行（０１２８８）升１﹒７９％，

報３﹒４１元；交行（０３３２８）升１﹒３１％，報６﹒２１元；招行（０３９６８）升

０﹒９４％，報３７﹒７５元；工行（０１３９８）升１﹒０８％，報５﹒６４元。（ｕｌ）

