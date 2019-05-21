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即市新聞

21/05/2019 09:22

港股受外圍拖累，低開１１６點報２７６７１點，國指跌２８點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》受華為被封殺事件影響，美科技企業股價受挫拖累指數，今早
亞洲股市則榮辱互見。消息面上，據外地傳媒報道指，美國對華為封殺令延遲九十日，以便處理
一些合同上的問題，手機設備股跌幅較上日明顯收窄，舜宇（０２３８２）跌近１％，瑞聲
（０２０１８）逆市漲逾１％，另外吉利（００１５１）受銷售數據影響而股價股價下跌
１﹒５％。
　　恆生指數開報２７６７１，跌１１６點或跌０﹒４２％，主板成交２５﹒９５億元。國企指
數開報１０６０５點，跌２８點或０﹒２６７％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１５％，報６５﹒１元；港交所（００３８８）跌
０﹒０８％，報２４２元；騰訊（００７００）跌０﹒９４％，報３３８﹒８元；中移動
（００９４１）升０﹒３４％，報７３﹒３５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７８％，報
７６﹒４元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒４２元　　　跌１﹒５８％
　　新世界　（０００１７）　　１２﹒１０元　　　跌１﹒４７％
　　申洲國際（０２３１３）　　９８﹒８５元　　　跌１﹒２５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４７﹒４０元　　　跌１﹒１５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒７４元　　　跌１﹒０２％
　　舜宇光學（０２３８２）　　７１﹒７０元　　　跌０﹒９７％
　　騰訊控股（００７００　　３３８﹒８０元　　　跌０﹒９４％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒０８元　　　跌０﹒８４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５４元　　　跌０﹒７２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　９３﹒９０元　　　跌０﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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