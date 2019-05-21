【華為風波】手機零部件廠商Ｌｕｍｅｎｔｕｍ證實停止向華為發貨

《經濟通通訊社２１日專訊》手機零部件生產商Ｌｕｍｅｎｔｕｍ成為首家間式證實停止向

華為發貨的美國公司，以遵照美國商務部實施的出口限制。

Ｌｕｍｅｎｔｕｍ是蘋果人臉識別技術主要供應商，稱暫無法預測何時能恢復向華為發貨。

Ｌｕｍｅｎｔｕｍ表示，上季華為佔其總收入１８％，目前已將第四季的收入預測降至３﹒

７５億至３﹒９億美元，先前預計為４﹒０５億至４﹒２５億美元。（ｍｎ）

