《經濟通通訊社２１日專訊》英國財相夏文達警告，推動英國無協議脫歐的人就是在故意損
害英國經濟。
他稱，一些右翼民粹主義者宣稱只有無協議脫歐才是真正合法的脫歐，但無序脫歐是綁架公
投結果，這樣做是故意損害經濟的經濟及生活水平。
首相文翠珊擬在下月初將脫歐協議第四度送上國會爭取批准，夏文達稱，無協議脫歐並沒有
被賦予政治授權，並警告稱文翠珊的繼任人有可能選擇無協議脫歐，以終結脫歐僵局。（ｍｎ）
21/05/2019 14:31
【脫歐之後】夏文達：支持無協議脫歐是故意損害經濟
《經濟通通訊社２１日專訊》英國財相夏文達警告，推動英國無協議脫歐的人就是在故意損
害英國經濟。
他稱，一些右翼民粹主義者宣稱只有無協議脫歐才是真正合法的脫歐，但無序脫歐是綁架公
投結果，這樣做是故意損害經濟的經濟及生活水平。
首相文翠珊擬在下月初將脫歐協議第四度送上國會爭取批准，夏文達稱，無協議脫歐並沒有
被賦予政治授權，並警告稱文翠珊的繼任人有可能選擇無協議脫歐，以終結脫歐僵局。（ｍｎ）
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