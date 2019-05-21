《台股攻略－馮偉明》金融及傳產撐盤，台股今收復１０４００點

《台股攻略》台股今日開低走高，升６６﹒０９點，收１０４６４﹒５０點，成交金額為新

台幣１２８１﹒７２億元。

受華為遭美國封殺的消息影響，今晨（２１日）美國科技股也急跌。台股方面，台積電大跌

１﹒６８％，收新台幣２３４元。旺宏、日月光投控及京元電也跌３％以上，拖累半導體類股成

為今日台股的弱勢族群。不過，大立光連續兩日反彈，終場升１﹒８８％、收新台幣４０６０元

，玉晶光及亞光等亦同步高收。超眾表態幾乎沒有華為訂單，領軍散熱族群反攻，雙鴻升

６﹒３％、健策升５﹒４７％，表現出色。金融股方面，上海銀繼昨日創上市掛牌新高後，今日

維持紅盤；玉山金早市站上新台幣２６﹒５元，創今年以來新高。傳產股方面，和泰車飆升近

８﹒５％，刺激三陽升４％，裕日車、廣華－ＫＹ及英利－ＫＹ等也上漲。中美貿易戰令市場避

險意識提升，日圓升值概念股近日多頭表態，國巨收新台幣２５８元，華新科收新台幣

１６７﹒５元，環球晶收新台幣３１２﹒５元。

國際股市短線走勢與中美貿易戰的關連性極高，台股連續兩周出現重挫，市場信心並未完全

恢復，不排除仍有向下試底的可能。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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