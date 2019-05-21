【稀土狂熱】張智威：中國稀土投機味濃，現價追入水位不高

《經濟通通訊社記者李皆穎２１日報道》中美貿易戰打得如火如荼之際，國家主席習近平昨

日（２０日）前往江西考察稀土產業，似乎想向外界展示中國可利用「稀土牌」反擊。信誠證券

聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，中國目前所謂的「稀土牌」屬姿態多於實際，雖則全

球有九成稀土出口來自中國，但他相信美國有其他技術可以替代，只是意識上向美國作出反擊。

目前寄望恆指可以穩守２７２００點，上望阻力位約２８４００點。

習主席出巡江西考察稀土產業，刺激稀土相當股份炒高，中國稀土（００７６９）今日急升

逾一倍，張智威認為，這是投資者一廂情願的想法。他解釋，如果中國利用禁售稀土政策來反制

美國，無疑是會令到稀土價格急升，但同時亦會令到訂單減少，但對於價升量跌是否對該股份有

利，他表示保留，其一是該股數年來仍未有盈利，禁運價升對該股未必有如此大的效用；其二是

該股主要做出口轉售，而並非做直接挖掘，因此在目前的政治環境下，吸引力大減。

他認為，中國稀土投機性味重，從月線圖顯示，百月線約０﹒９７２元，距離目前現價水位

不多，預料該股份的阻力位約０﹒９７元，但如下跌的話，有機會低試０﹒６元，如投資者認真

考慮追入，就要有投機的心理準備。另一隻「稀土概念股」的星宇控股（０２３４６），由於上

市只有４日，今日更創下上市新高，因此同樣屬投機性重的股份，加上該股未過價格穩定期，他

不建議現價追入。



表列中國稀土（００７６９）及部分貴金屬相關股股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國稀土（００７６９） ０﹒８２０元 升１２１﹒６％

星宇控股（０２３４６） １﹒５６０元 升 １８﹒２％

金川國際（０２３６２） ０﹒７００元 升 １４﹒８％

中信大錳（０１０９１） ０﹒４５５元 升 １３﹒８％

新疆新鑫（０３８３３） ０﹒６８０元 升 ９﹒７％

中國有色（０１２５８） １﹒７９０元 升 ６﹒５％

大冶有色（００６６１） ０﹒０５５元 升 ５﹒８％

洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒６２０元 升 ５﹒２％

中國鋁業（０２６００） ２﹒８５０元 升 ２﹒９％

五礦資源（０１２０８） ２﹒６７０元 升 ４﹒３％

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＊資料截至今日下午３時

