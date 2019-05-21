【稀土狂熱】張智威：中國稀土投機味濃，現價追入水位不高

《經濟通通訊社記者李皆穎２１日報道》中美貿易戰打得如火如荼之際，國家主席習近平昨
日（２０日）前往江西考察稀土產業，似乎想向外界展示中國可利用「稀土牌」反擊。信誠證券
聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，中國目前所謂的「稀土牌」屬姿態多於實際，雖則全
球有九成稀土出口來自中國，但他相信美國有其他技術可以替代，只是意識上向美國作出反擊。
目前寄望恆指可以穩守２７２００點，上望阻力位約２８４００點。
習主席出巡江西考察稀土產業，刺激稀土相當股份炒高，中國稀土（００７６９）今日急升
逾一倍，張智威認為，這是投資者一廂情願的想法。他解釋，如果中國利用禁售稀土政策來反制
美國，無疑是會令到稀土價格急升，但同時亦會令到訂單減少，但對於價升量跌是否對該股份有
利，他表示保留，其一是該股數年來仍未有盈利，禁運價升對該股未必有如此大的效用；其二是
該股主要做出口轉售，而並非做直接挖掘，因此在目前的政治環境下，吸引力大減。
他認為，中國稀土投機性味重，從月線圖顯示，百月線約０﹒９７２元，距離目前現價水位
不多，預料該股份的阻力位約０﹒９７元，但如下跌的話，有機會低試０﹒６元，如投資者認真
考慮追入，就要有投機的心理準備。另一隻「稀土概念股」的星宇控股（０２３４６），由於上
市只有４日，今日更創下上市新高，因此同樣屬投機性重的股份，加上該股未過價格穩定期，他
不建議現價追入。
表列中國稀土（００７６９）及部分貴金屬相關股股價表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中國稀土（００７６９） ０﹒８２０元 升１２１﹒６％
星宇控股（０２３４６） １﹒５６０元 升 １８﹒２％
金川國際（０２３６２） ０﹒７００元 升 １４﹒８％
中信大錳（０１０９１） ０﹒４５５元 升 １３﹒８％
新疆新鑫（０３８３３） ０﹒６８０元 升 ９﹒７％
中國有色（０１２５８） １﹒７９０元 升 ６﹒５％
大冶有色（００６６１） ０﹒０５５元 升 ５﹒８％
洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒６２０元 升 ５﹒２％
中國鋁業（０２６００） ２﹒８５０元 升 ２﹒９％
五礦資源（０１２０８） ２﹒６７０元 升 ４﹒３％
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＊資料截至今日下午３時