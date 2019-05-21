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即市新聞

21/05/2019 11:05

《窩輪豪情－梁業豪》期指下站跌浪目標２７３４１

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用
事業與地產建築業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為高鑫零售（０６８０８）、港鐵公
司（０００６６）與中華煤氣（００００３），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為中
華煤氣、美團點評（０３６９０）與高鑫零售。
　　恆指期貨最近一個跌浪的起點為上月１５日高位３０３３６，價位曾從３０日低位
２９３６８展開反彈，惟淡友於本月３日高位２９８７５成功守關。假設自３０３３６起的跌浪
屬於「之字形」調整浪內的（ａ）浪，而２９３６８為（ａ）－１浪底，跌幅為９６８點。若
（ａ）－３浪的起點為２９８７５，量度跌幅目標為２９８７５－９６８Ｘ１﹒６１８＝
２８３０９（已經即達）和２９８７５－９６８Ｘ２﹒６１８＝２７３４１。其後進行的，還有
（ａ）－４浪反彈和（ａ）－５浪下跌過程。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５０﹒８７２，國企指數ＩＢＳＩ則報５２﹒４３６，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現仍以國企股的表現較差，整體大市則繼續往下找尋短期重
要支持位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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