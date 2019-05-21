《談國論企－黎偉成》消費零售４月份緩增須提振

《談國論企》中國的社會消費品零售總值於２０１９年４月份同比增長放緩和環比回落，因

高檔次的商品銷情遠不及３月份之佳，但居民日用及網上實物零售仍保穩定上升態勢，加上居民

收入於一季度穩定增長，故政府進一步強化供給側改革以提振內需，該有利於消費零售市場重新

穩快發展。



＊居民用品尚穩增惟高檔商品銷情明顯轉差＊



來自中國國家統計局的資料，社會消費品零售總值於２０１９年４月份達３﹒０５８６萬億

元，同比增長７﹒２％，相對於３月份３﹒１７２６萬億元所增的８﹒７％，少增凡１﹒５個百

分點之普，相對於２０１８年底４月份環比少增０﹒７個百分點，傳統消費淡季今年表現當然不

如上年之普，由是１－４月份累計額度１２﹒８３７萬億元的同比增長８％，當然較由１－３月

份組成的一季度９﹒７７９萬億元所增８﹒３％，少增０﹒３個百分點，確有提振必要：

尤其是（甲）限額以上單位的商品零售額有頗為嚴重的倒退，此說不虛，可印證於：２０１９年

４月份達１﹒０４３萬億元１﹒８％，較３月份１﹒１２２７萬億元的５％升幅少增凡３﹒２個

百分點之普，當然使１－４月份累計４﹒３２９萬億元所增３﹒３％，相對於１－３月份

３﹒２８萬億元上升的３﹒８％，要低０﹒５個百分點，是為不可忽視之變異。

再從限額以上單位的商品零售於２０１９年４月份的最新變化分析，令人高度關注的是

（一）屬相對高檔商品的銷情轉差，即使（１）化妝品，於是月達２１０億元同比增長６﹒７％

，卻比３月份２８１億元所增的１４﹒４％，環比低７﹒７個百分點，使１－４月份累計９６２

億元所升１０％，較１－３月份累計７５３億元的升幅１０﹒９％低０﹒９個百分點，即使化妝

品非月月皆增的商品，有逆轉傾向，仍須加以留意。

和（２）金銀珠寶的銷售於２０１９年４月份只為１８６億元同比增０﹒４％，相對於３月

份２１８億元同比減少１﹒２％，表現更差，遂使１－４月份的累計額額９１３億元所增

２﹒２％，較一季度累計７２５億元的升幅２﹒６％收窄０﹒４個百鑽點，銷情差勁。

（二）與民生有密切關係的日常用品的零售銷情尚穩，其中（３）糧油、食品類的零售於

２０１９年４月份達１０２２億元同比增長９﹒３％，較３月份１，２８１億元所增１１﹒８％

少增２﹒５個百分點，仍然是接近雙位數的增長，而１－４月份的累計額度４６５７億元所升

１０﹒３％，亦略低１－３月份累計３６２８億元的１０﹒６％升幅；（４）服裝、鞋帽、針紡

織品於４月份銷１０００億元同比減少１﹒１％，而３月份銷１０８１億元同比增６﹒６％，即

環比來回相差出現負７﹒７個百分點，但２０１８年的環比亦減５﹒６個百分點，屬季節性因素

之使然。

（５）日用品於２０１９年４月份銷４３８億元同比增長１２﹒６％，比３月份少增４個百

分點，卻已為各項之最高增長，亦使１－４月份累計１﹒８３５億元同比增１５﹒３％，稍遜於

一季度達１４１０億元同比增長１６﹒１％點。



＊網上實物零售快增佔比大顯消費模式佳＊



由是可見，民生的消費需求於傳統淡季尚穩。

再看（四）全國網上零售銷售累計於２０１９年１－４月份累計達３﹒０４３９萬億元，同

比增長１７﹒８％，比一季度２﹒２３７９萬億元所增１５﹒３％，反而提升２﹒５個百百分點

，亦高於１－２月份１﹒３９８萬億元同比增長１３﹒６％；其中實物網上零售額於１－４月份

累計２﹒３９３３億元同比增長２２﹒２％，較１－３月份１﹒７７７２萬億元同比增２１％，

多增１﹒２個百分點，更於社會消費品零售總額中所佔比重達１８﹒６％，較１－３月份的佔比

１８﹒２％高０﹒４個百分點，上年同期的佔比則只為１６﹒４％。政府鼓勵「互聯網＋」政策

達預期良性成效，亦由是可見一斑！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

