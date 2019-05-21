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即市新聞

21/05/2019 09:30

《異動股》美科技股受壓，騰訊續挫約１％，暫四連跌累挫逾９％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊控股（００７００）昨日急挫３﹒９％兼失守百天線
（３５１﹒１７８元）後，加上華為持續被封殺拖累美國科技股隔晚（２０日）表現，騰訊現價
續跌０﹒９４％，報３３８﹒８元，暫連跌四日，累挫逾９％；成交約２２１萬股，涉資
７﹒５３億元。
　　現時，恆生指數報２７６７２，下跌１１５點或下跌０﹒４２％，主板成交３２﹒０９億元
。國企指數報１０５９９，下跌３４點或下跌０﹒３２％。
　　上證綜指報２８６８，下跌２點或下跌０﹒０７％，成交３３﹒０１億元人民幣。
　　深成指報８９２１，上升５點或上升０﹒０６％，成交１７５﹒６４億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　６５﹒１５元　　　下跌０﹒０８％
　　港交所　（００３８８）　２４２﹒４０元　　　上升０﹒０８％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒２９元　　　無升跌
　　中國移動（００９４１）　　７３﹒３０元　　　上升０﹒２７％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒００元　　　上升０﹒２５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５５元　　　下跌０﹒５４％
　　中國平安（０２３１８）　　８４﹒９０元　　　下跌０﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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