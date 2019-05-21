《異動股》美科技股受壓，騰訊續挫約１％，暫四連跌累挫逾９％

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊控股（００７００）昨日急挫３﹒９％兼失守百天線

（３５１﹒１７８元）後，加上華為持續被封殺拖累美國科技股隔晚（２０日）表現，騰訊現價

續跌０﹒９４％，報３３８﹒８元，暫連跌四日，累挫逾９％；成交約２２１萬股，涉資

７﹒５３億元。

現時，恆生指數報２７６７２，下跌１１５點或下跌０﹒４２％，主板成交３２﹒０９億元

。國企指數報１０５９９，下跌３４點或下跌０﹒３２％。

上證綜指報２８６８，下跌２點或下跌０﹒０７％，成交３３﹒０１億元人民幣。

深成指報８９２１，上升５點或上升０﹒０６％，成交１７５﹒６４億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６５﹒１５元 下跌０﹒０８％

港交所 （００３８８） ２４２﹒４０元 上升０﹒０８％

建設銀行（００９３９） ６﹒２９元 無升跌

中國移動（００９４１） ７３﹒３０元 上升０﹒２７％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒００元 上升０﹒２５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５５元 下跌０﹒５４％

中國平安（０２３１８） ８４﹒９０元 下跌０﹒５３％

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