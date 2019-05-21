《異動股》習近平視察稀土產業發展，中國稀土（７６９）飆兩成四

《經濟通通訊社２１日專訊》中國稀土（００７６９）現報０﹒４６元，升２４﹒３２％，

盤中高見０﹒４８５元，創近一年高，暫成交達２２０７萬股，涉資９９３萬元，暫升幅最大個

股。

國家主席習近平昨日赴江西考察調研，考察了位於贛州市的金力永磁

（深：３００７４８），了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。

中國外交部被問到中方領導考察、調研稀土產業對外傳遞了甚麼信息，以及中國是否會考慮

通過限制稀土出口來反制美國。外交部發言人陸慷稱，中國領導人在國內考察並調研相關產業政

策很正常，希望大家不要作過多的聯想。

現時，恆生指數報２７６８９，跌９８點或跌０﹒３５％，主板成交５７﹒９２億元。國企

指數報１０６１４，跌０﹒１７％或跌１８點。

上證綜合指數報２８７３，升３點或升０﹒１１％，暫成交１１２﹒７３億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國稀土 （００７６９） ０﹒４６０元 升２４﹒３２％

中國數字視頻（０８２８０） ０﹒１６６元 升１３﹒７０％

ＴＥＡＭＷＡＹ ＩＮＴＬ

（０１２３９） ０﹒１１６元 升１０﹒４８％

中生聯合 （０３３３２） ０﹒３３５元 升 ９﹒８４％

萬華媒體 （００４２６） ０﹒５４０元 升 ９﹒０９％



德萊建業 （０１５４６） ０﹒６００元 升 ９﹒０９％

鐵建裝備 （０１７８６） １﹒８１０元 升 ８﹒３８％

科地農業 （０８１５３） ０﹒１２０元 升 ８﹒１１％

哈爾濱電氣 （０１１３３） ４﹒４８０元 升 ７﹒１８％

ＤＣＢ控股 （０８０４０） ０﹒５１０元 升 ６﹒２５％

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（ｓｃ）

