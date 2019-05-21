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即市新聞

21/05/2019 09:36

《異動股》習近平視察稀土產業發展，中國稀土（７６９）飆兩成四

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國稀土（００７６９）現報０﹒４６元，升２４﹒３２％，
盤中高見０﹒４８５元，創近一年高，暫成交達２２０７萬股，涉資９９３萬元，暫升幅最大個
股。
　　國家主席習近平昨日赴江西考察調研，考察了位於贛州市的金力永磁
（深：３００７４８），了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。
　　中國外交部被問到中方領導考察、調研稀土產業對外傳遞了甚麼信息，以及中國是否會考慮
通過限制稀土出口來反制美國。外交部發言人陸慷稱，中國領導人在國內考察並調研相關產業政
策很正常，希望大家不要作過多的聯想。
　　現時，恆生指數報２７６８９，跌９８點或跌０﹒３５％，主板成交５７﹒９２億元。國企
指數報１０６１４，跌０﹒１７％或跌１８點。
　　上證綜合指數報２８７３，升３點或升０﹒１１％，暫成交１１２﹒７３億元人民幣。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國稀土　　（００７６９）　　　０﹒４６０元　　　升２４﹒３２％
　　中國數字視頻（０８２８０）　　　０﹒１６６元　　　升１３﹒７０％
　　ＴＥＡＭＷＡＹ　ＩＮＴＬ
　　　　　　　　（０１２３９）　　　０﹒１１６元　　　升１０﹒４８％
　　中生聯合　　（０３３３２）　　　０﹒３３５元　　　升　９﹒８４％
　　萬華媒體　　（００４２６）　　　０﹒５４０元　　　升　９﹒０９％

　　德萊建業　　（０１５４６）　　　０﹒６００元　　　升　９﹒０９％
　　鐵建裝備　　（０１７８６）　　　１﹒８１０元　　　升　８﹒３８％
　　科地農業　　（０８１５３）　　　０﹒１２０元　　　升　８﹒１１％
　　哈爾濱電氣　（０１１３３）　　　４﹒４８０元　　　升　７﹒１８％
　　ＤＣＢ控股　（０８０４０）　　　０﹒５１０元　　　升　６﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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