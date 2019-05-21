《異動股》美國或延遲制裁華為，舜宇（２３８２）即反彈近４％

《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價升３﹒５９％，報７５元；成交

約２８０萬股，涉資２﹒０４億元。

外地傳媒報道，美國官員於昨日（２０日）決定對華為禁令將延遲９０日至至８月中生效，

主要由於華為級部分商業夥伴需要時間升級軟件，以及處理部分合同義務問題。

美國商務部曾預告，考慮為華為提供一中「臨時通行照」，以允許華為購買美國商品，以防

止現有網絡營運及通訊設備中斷。

現時，恆生指數報２７７３５，跌５１點或跌０﹒１９％，主板成交１０５﹒５７億元。上

證綜合指數報２８７７，升６點或升０﹒２４％，成交２６２﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ７５﹒００元 升３﹒５９％

比亞迪電子（００２８５） １０﹒９０元 升３﹒２２％

通達集團（００６９８） ０﹒６３元 升１﹒６１％

中國聯通（００７６２） ８﹒５０元 升０﹒４７％

聯想集團（００９９２） ６﹒０６元 升１﹒５１％

丘鈦科技（０１４７８） ５﹒９６元 升４﹒０１％

小米集團（０１８１０） １０﹒０６元 升１﹒７２％

瑞聲科技（０２０１８） ４４﹒６５元 升３﹒４８％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９３元 升２﹒２０％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒３３元 升０﹒６０％

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（ｕｌ）

