  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/05/2019 09:44

《異動股》美國或延遲制裁華為，舜宇（２３８２）即反彈近４％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價升３﹒５９％，報７５元；成交
約２８０萬股，涉資２﹒０４億元。
　　外地傳媒報道，美國官員於昨日（２０日）決定對華為禁令將延遲９０日至至８月中生效，
主要由於華為級部分商業夥伴需要時間升級軟件，以及處理部分合同義務問題。
　　美國商務部曾預告，考慮為華為提供一中「臨時通行照」，以允許華為購買美國商品，以防
止現有網絡營運及通訊設備中斷。
　　現時，恆生指數報２７７３５，跌５１點或跌０﹒１９％，主板成交１０５﹒５７億元。上
證綜合指數報２８７７，升６點或升０﹒２４％，成交２６２﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　７５﹒００元　　　升３﹒５９％
　　比亞迪電子（００２８５）　１０﹒９０元　　　升３﹒２２％
　　通達集團（００６９８）　　　０﹒６３元　　　升１﹒６１％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒５０元　　　升０﹒４７％
　　聯想集團（００９９２）　　　６﹒０６元　　　升１﹒５１％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　５﹒９６元　　　升４﹒０１％
　　小米集團（０１８１０）　　１０﹒０６元　　　升１﹒７２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４４﹒６５元　　　升３﹒４８％
　　富智康集團（０２０３８）　　０﹒９３元　　　升２﹒２０％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　３﹒３３元　　　升０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態21/05/2019
特朗普警告伊朗 倘開戰將完蛋
生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
中國故事20/05/2019
【大灣區】林鄭：豐富大灣區報道 媒體有監督政府提社會問題天職
國際動態20/05/2019
澳洲總理打經濟牌 大選險勝
生財有道17/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳 股價低殘可短炒博重上百天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金