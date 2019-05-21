《中資異動》中國稀土午後飆近９２％，稀土或成貿易戰談判籌碼

《經濟通通訊社２１日專訊》中國稀土（００７６９）現價上升９１﹒８９％，報０﹒７１

元，繼續為升幅最大個股；成交約２﹒９７億股，涉資１﹒６億元，主動買盤６７％。

中信證券分析師敖翀發表報告指，近期稀土行業事件頻發，緬甸進口稀土礦短期受限，６月

１日中國將對美國進口稀土礦加徵關稅，預計中重稀土價格有望持續上漲，輕稀土價格或將企穩

回升，當前價格處於近兩年底部。此外，新能源汽車的高速發展預計也將拉動對磁性材料釹鐵硼

的需求。

國家主席習近平昨日（２０）赴江西調研，考察了位於贛州市的稀土企業，外界揣測中國是

否會考慮通過限制稀土出口來反制美國，外交部發言人陸慷回應稱希望不要作過多的聯想。

現時，恆指報２７８１３，上升２５點或上升０﹒０９％，主板成交５６６﹒８６億元。

國企指數報１０６８４，上升５１點或上升０﹒４８％。

上證綜合指數報２９０６，升３５點或升１﹒２３％，成交１３８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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馬鐵 （００３２３） ３﹒３７０元 上升１﹒２０％

江西銅業（００３５８） ９﹒６１０元 上升１﹒２６％

俄鋁 （００４８６） ２﹒９００元 下跌０﹒６８％

鐵貨 （０１０２９） ０﹒１６４元 下跌１﹒２０％

五礦資源（０１２０８） ２﹒６００元 上升１﹒５６％

中國宏橋（０１３７８） ５﹒４３０元 上升２﹒０７％

中國鋁業（０２６００） ２﹒８５０元 上升２﹒８９％

洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒５８０元 上升３﹒６１％

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表列十大升幅相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國稀土（００７６９） ０﹒７１０元 上升９１﹒８９％

ＭＳ （０８４４７） ０﹒０８３元 上升４０﹒６８％

同仁資源（０８５７３） ０﹒３３５元 上升２８﹒８５％

星宇控股（０２３４６） １﹒６２０元 上升２２﹒７３％

瑞強集團（０８４２７） ０﹒２２５元 上升２１﹒６２％



民眾金融（００２７９） ０﹒２５０元 上升２１﹒３６％

ＤＯＭＩＮＡＴＥ

（０８５３７） １﹒１７０元 上升２０﹒６２％

ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒２３９元 上升２０﹒１０％

迎宏控股（０８５１３） ０﹒２３５元 上升１９﹒２９％

中國卓銀（０８０３９） ６﹒１００元 上升１７﹒３１％

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（ｙｋ）

