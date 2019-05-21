【駐京專電】國務院任命郝鵬為國資委主任

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院任免國家工作人員，任命郝鵬為國

務院國有資產監督管理委員會主任；任命肖亞慶為國家市場監督管理總局局長。免去肖亞慶的國

務院國有資產監督管理委員會主任職務；免去張茅的國家市場監督管理總局局長職務。

