《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院任免國家工作人員，任命郝鵬為國
務院國有資產監督管理委員會主任；任命肖亞慶為國家市場監督管理總局局長。免去肖亞慶的國
務院國有資產監督管理委員會主任職務；免去張茅的國家市場監督管理總局局長職務。
21/05/2019 10:47
【駐京專電】國務院任命郝鵬為國資委主任
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院任免國家工作人員，任命郝鵬為國
務院國有資產監督管理委員會主任；任命肖亞慶為國家市場監督管理總局局長。免去肖亞慶的國
務院國有資產監督管理委員會主任職務；免去張茅的國家市場監督管理總局局長職務。
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