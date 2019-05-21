【駐京專電】國資委結束雙首長制安排

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院任免國家工作人員，任命郝鵬為國

資委主任；任命肖亞慶為國家市場監督管理總局局長。這是繼２０１６年張毅離任後，國資委黨

委書記兼主任再次由一人擔任，結束了雙首長制安排。

此次兼任國資委主任的郝鵬擁有豐富的從政經驗，不僅長期在央企系統工作，也出任過多個

地方的重要職務。郝鵬１９６０年７月出生於陝西鳳翔，２０１６年１２月起，郝鵬任國資委黨

委書記至今。此前曾任甘肅省經貿委副主任、西藏自治區政府副主席青、海省副省長。

國資委成立之初曾出現過雙首長制的安排，當時李榮融為主任，李毅中為黨委書記，

２００５年李毅中調任國家安全生產監督管理總局局長後，國資委主任與黨委書記開始由同一人

擔任，李融榮、王勇、和張毅均是同時擔任國資委黨委書記和主任。不過，張毅的任命有插曲，

２０１３年王勇任國務委員之後，國資委重回雙首長制，分別由蔣潔敏和張毅擔任主任與黨委書

記，６個月後蔣潔敏落馬，雙首長制只是為了讓蔣潔敏放鬆警惕調離中石油系統，隨後國資委主

任交由張毅肩挑兩職。

２０１６年２月，肖亞慶成為國資委第五任主任，２０１６年１２月郝鵬接替張毅擔任國資

委黨委書記，如今郝鵬同時兼職國資委主任，國資委結束雙首長制安排。

此次國資委主任一職的調整，恰逢國資國企改革走向「中局」的關鍵時刻。第四批國企混改

試點名單通過，試點企業共１６０家，其中，中央企業１０７家，地方企業５３家。第四批混改

企業數量大大超過此前的預期。其規模也超過前三批混改試點企業之和。

