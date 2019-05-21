【科創板】險資可通過新股配售等多種方式參與科創板投資

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》據《中國證券報》引述接近監管層人士指

，監管部門支持保險機構按照資本市場規則參與科創板投資。保險資金可通過新股配售、戰略增

發、場內交易等多種方式進行投資。

業內人士分析稱，科創板股票也是上市公司股票，險資投資沒有規則上的「障礙」，但應著

重發揮長期資金作用，並遵循安全謹慎原則，做好風險管理。

