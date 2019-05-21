【駐滬專電】上海全社會研發投入佔ＧＤＰ比例達４％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市副市長吳清今日在新聞發布會上表

示，目前上海全社會研發投入佔ＧＤＰ比例達４％，比五年前上海剛開始建設科創中心時提升了

０﹒３５個百分點；每萬人口發明專利擁有量達到４７﹒５件，較五年前翻一番；綜合科技進步

水平指數始終處在全國前兩位，科技對經濟發展的貢獻穩步提高。

