《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市副市長吳清今日在新聞發布會上表
示，目前上海全社會研發投入佔ＧＤＰ比例達４％，比五年前上海剛開始建設科創中心時提升了
０﹒３５個百分點；每萬人口發明專利擁有量達到４７﹒５件，較五年前翻一番；綜合科技進步
水平指數始終處在全國前兩位，科技對經濟發展的貢獻穩步提高。
21/05/2019 14:45
【駐滬專電】上海全社會研發投入佔ＧＤＰ比例達４％
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市副市長吳清今日在新聞發布會上表
示，目前上海全社會研發投入佔ＧＤＰ比例達４％，比五年前上海剛開始建設科創中心時提升了
０﹒３５個百分點；每萬人口發明專利擁有量達到４７﹒５件，較五年前翻一番；綜合科技進步
水平指數始終處在全國前兩位，科技對經濟發展的貢獻穩步提高。
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