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21/05/2019 14:56

【駐滬專電】上海副市長吳清：爭取張江國家實驗室早日獲批

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市副市長吳清今日在新聞發布會上表
示，上海科創中心建設下一步努力的方向包括，一是強化頂層設計和制度供給，形成集成電路、
人工智能、生物醫藥等產業領域的「上海方案」。二是全力推進張江國家科學中心建設，爭取張
江國家實驗室早日獲批。三是完善「科創板」為引領的科技金融體系，推進科技成果轉移轉化。
四是要加快提升張江科學城集中度和顯示度，推動長三角區域科技創新協同發展。五是要優化完
善上海科創中心建設體制機制保障。

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