《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市副市長吳清今日在新聞發布會上表
示，上海科創中心建設下一步努力的方向包括，一是強化頂層設計和制度供給，形成集成電路、
人工智能、生物醫藥等產業領域的「上海方案」。二是全力推進張江國家科學中心建設，爭取張
江國家實驗室早日獲批。三是完善「科創板」為引領的科技金融體系，推進科技成果轉移轉化。
四是要加快提升張江科學城集中度和顯示度，推動長三角區域科技創新協同發展。五是要優化完
善上海科創中心建設體制機制保障。
21/05/2019 14:56
【駐滬專電】上海副市長吳清：爭取張江國家實驗室早日獲批
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市副市長吳清今日在新聞發布會上表
示，上海科創中心建設下一步努力的方向包括，一是強化頂層設計和制度供給，形成集成電路、
人工智能、生物醫藥等產業領域的「上海方案」。二是全力推進張江國家科學中心建設，爭取張
江國家實驗室早日獲批。三是完善「科創板」為引領的科技金融體系，推進科技成果轉移轉化。
四是要加快提升張江科學城集中度和顯示度，推動長三角區域科技創新協同發展。五是要優化完
善上海科創中心建設體制機制保障。
|FOCUS21/05/2019
【FOCUS】華為度難關不易 「稀土牌」不如「貶值牌」?
|生財有道21/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：中海外28元可吸
|樓市「胡」言21/05/2019
空置稅殺到 – 發展商有無走盞位？
|國際動態21/05/2019
特朗普警告伊朗 倘開戰將完蛋
|生財有道20/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展破100元難度不大
|興證快訊20/05/2019
人民幣走勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰