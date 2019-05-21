【駐滬專電】上海副市長吳清：爭取張江國家實驗室早日獲批

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市副市長吳清今日在新聞發布會上表

示，上海科創中心建設下一步努力的方向包括，一是強化頂層設計和制度供給，形成集成電路、

人工智能、生物醫藥等產業領域的「上海方案」。二是全力推進張江國家科學中心建設，爭取張

江國家實驗室早日獲批。三是完善「科創板」為引領的科技金融體系，推進科技成果轉移轉化。

四是要加快提升張江科學城集中度和顯示度，推動長三角區域科技創新協同發展。五是要優化完

善上海科創中心建設體制機制保障。

