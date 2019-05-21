【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒７億，買建行騰訊工行沽吉利中銀

《經濟通通訊社２１日專訊》港股周二低開１１６點後，在手機設備股及內銀股有追捧下，

港股一度倒升最多１２７點，全日高見２７９１５點。即使午後Ａ股維持強勢，但重磅股普遍弱

勢，港股由升轉跌，最多蒸發１８９點，全日低見２７５９８點，再創逾三個月新低，最終全日

跌幅稍收窄至１３０點或０﹒４７％，報２７６５７點，已連跌三日累挫６１７點或

２﹒１９％。

按額度計算，北水全日淨流入３２﹒６９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀

行（００９３９），騰訊控股（００７００），工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是

中銀香港（０２３８８），吉利汽車（００１７５）。

主板成交額９５０億元，較昨日減少一成，其中港股通成交９０﹒１７億元，佔總成交

９﹒４９％。



＊建行工行獲北水垂青，５﹒８億北水吸納騰訊＊



人行進行逆回購，內銀股普遍造好，６﹒９億北水淨買入建行，股價升０﹒３２％，亦有４

﹒８億北水買入工行，股價升０﹒３６％。遭尼泊爾封殺微信支付，騰訊仍獲５﹒８億北水買入

，股價跌０﹒２３％。

內銀股造好未能帶動中銀香港，２﹒４億北水沽出中銀香港，股價跌０﹒３２％；吉利亦遭

北水沽貨，８９０７萬元北水沽出，股價跌０﹒１６％。（ｂｎ）

