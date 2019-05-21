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即市新聞

21/05/2019 14:41

《美元走勢－羅明立》避險情緒升溫美元料再進一步，英鎊恐續尋底

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２６　　　１０９﹒９９　　　１１０﹒０８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１７２　　　１﹒１１４９　　　１﹒１１６８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７３２　　　１﹒２７１５　　　１﹒２７２５
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１０８　　　１﹒００７９　　　１﹒００８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９６　　　７﹒８４６９　　　７﹒８４９２

　　《美元走勢》周一（２０日）環球股市大幅下挫，美國政府針對中國科技企業華為的禁令引
發市場恐慌，擔憂中美貿易戰進一步擴展到其他層面，市場避險情緒升溫。而美元在連日上揚後
亦小幅回檔，美元指數回落至９８下方。然而良好的美國經濟資料亦限制了美元調整幅度。加上
美元本身的避險屬性，預料美元將進一步上揚。
　　上周，英國執政保守黨的成員要求首相梅必須在在６月底前辭職，以便執政黨能選出新領導
人。此前首相梅表示將在６月初再次向議會提交「脫歐」協議，無論是否在議會通過，都將確定
具體辭職日期。另外，英國政府與反對黨之間舉行脫歐協議的談判，但在沒有達成協議的情況下
破裂，使英國在「脫歐」的問題上再次陷入不確定性。英鎊近日連續下挫，創下４個月新低，在
沒有利好刺激下，預料將進一步尋底。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒２０　　　１０９﹒００　　　１１０﹒８０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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