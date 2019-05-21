《美元走勢－羅明立》避險情緒升溫美元料再進一步，英鎊恐續尋底

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒２６ １０９﹒９９ １１０﹒０８

歐元╱美元 １﹒１１７２ １﹒１１４９ １﹒１１６８

英鎊╱美元 １﹒２７３２ １﹒２７１５ １﹒２７２５

美元╱瑞郎 １﹒０１０８ １﹒００７９ １﹒００８２

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４６９ ７﹒８４９２



《美元走勢》周一（２０日）環球股市大幅下挫，美國政府針對中國科技企業華為的禁令引

發市場恐慌，擔憂中美貿易戰進一步擴展到其他層面，市場避險情緒升溫。而美元在連日上揚後

亦小幅回檔，美元指數回落至９８下方。然而良好的美國經濟資料亦限制了美元調整幅度。加上

美元本身的避險屬性，預料美元將進一步上揚。

上周，英國執政保守黨的成員要求首相梅必須在在６月底前辭職，以便執政黨能選出新領導

人。此前首相梅表示將在６月初再次向議會提交「脫歐」協議，無論是否在議會通過，都將確定

具體辭職日期。另外，英國政府與反對黨之間舉行脫歐協議的談判，但在沒有達成協議的情況下

破裂，使英國在「脫歐」的問題上再次陷入不確定性。英鎊近日連續下挫，創下４個月新低，在

沒有利好刺激下，預料將進一步尋底。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒２０ １０９﹒００ １１０﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

