《經濟通通訊社２１日專訊》內地晶片製造商粵芯半導體廣州廠房將於今年９月試量產，目
標產能每月４萬片１２吋晶圓。
《信報》引述粵芯市場及業務拓展部副總裁李海明表示，公司於廣州設廠是為填補珠三角對
模擬晶片的需求缺口，尤其幫助實現晶片國產化，但公司主力生產模擬晶片，而不是現在中美貿
易爭端所引發供應受限的、涉及高端技術的數字晶片。李氏表示，公司目標客戶以國內為主，期
望未來３至５年將產品由對應消費電子、家電等，發展至對應汽車電子的水平。（ｈｌ）
21/05/2019 09:12
【大灣區】粵芯廣州設廠９月試量產，冀幫助實現晶片國產化
《經濟通通訊社２１日專訊》內地晶片製造商粵芯半導體廣州廠房將於今年９月試量產，目
標產能每月４萬片１２吋晶圓。
《信報》引述粵芯市場及業務拓展部副總裁李海明表示，公司於廣州設廠是為填補珠三角對
模擬晶片的需求缺口，尤其幫助實現晶片國產化，但公司主力生產模擬晶片，而不是現在中美貿
易爭端所引發供應受限的、涉及高端技術的數字晶片。李氏表示，公司目標客戶以國內為主，期
望未來３至５年將產品由對應消費電子、家電等，發展至對應汽車電子的水平。（ｈｌ）
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