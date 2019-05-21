港華燃氣：首季售氣量按年升１７％，重申無私有化計劃

《經濟通通訊社２１日專訊》港華燃氣（０１０８３）主席陳永堅於股東會後表示，今年首

季天燃氣銷售量按年升１７％至３０﹒５億立方米，總客戶數量增加２１萬戶至１２８１萬戶。

他又表示，中華煤氣未有計劃私有化港華燃氣計劃。

他又形容天然氣業務的未來發展「非常之好」，因中國政府目標２０２０年天然氣的使用量

將達３６００億立方米，而２０３０年的天然氣消耗量接近５０００億立方米，同時現時中國能

源消耗天然氣只佔８％－９％，國家希望於２０３０年達１５％。

陳氏又指，未來對天然氣的投資力度會比較大，因中國的「煤改氣」等環保政策推動，未來

中國的清潔能源主力為天然氣。

陳永堅表示，今年年初液化天然氣（ＬＮＧ）的採購價格較去年同期下跌不少，因供應較多

和「氣荒」情況有所緩和，未來２－３年ＬＮＧ亞太地區將出現供過於求的情況，因北美洲設有

ＬＮＧ生產廠，為亞太地區供應ＬＮＧ，集團於中國有２０個ＬＮＧ接收站，未來亦會繼續增加

接收站的數量，讓企業向海外訂購ＬＮＧ。

港華燃氣行政總裁黃維義表示，中石油計劃將天然氣加價，加幅因地方而異，約６％－

１５％，部分地區已確認相關加幅，而安徽省管網公司則尚未確定相關加幅，相關加幅仍在商討

當中，故現時安徽省企業未受影響。黃氏又指，相關加幅以工商客戶為主，已與當地物價局有聯

動機制，亦有應變措施應付加價。（ｂｎ）

