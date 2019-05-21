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21/05/2019 11:30

【港元利率】隔夜拆息升穿一厘，港匯弱勢稍為紓緩

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上市公司派息期將至，加上全球最大啤酒生產商百威英博分拆
的百威亞太申請來港上市，均刺激港元資金需求。除１２個月期拆息外，其餘港元拆息今日全線
向上。隔夜拆息升穿一厘，報１﹒０５５厘，較昨日升６﹒５點子。作為樓按基準的一個月拆息
亦升約１點子，報１﹒６８７厘。
　　隨著港息向上，港匯偏弱的情況亦見輕微紓緩，雖然近日徘徊在７﹒８５００的弱方水平，
惟今日稍為偏離，最新報７﹒８４８７，轉強０﹒０１％。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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