【港元利率】隔夜拆息升穿一厘，港匯弱勢稍為紓緩

《經濟通通訊社２１日專訊》上市公司派息期將至，加上全球最大啤酒生產商百威英博分拆

的百威亞太申請來港上市，均刺激港元資金需求。除１２個月期拆息外，其餘港元拆息今日全線

向上。隔夜拆息升穿一厘，報１﹒０５５厘，較昨日升６﹒５點子。作為樓按基準的一個月拆息

亦升約１點子，報１﹒６８７厘。

隨著港息向上，港匯偏弱的情況亦見輕微紓緩，雖然近日徘徊在７﹒８５００的弱方水平，

惟今日稍為偏離，最新報７﹒８４８７，轉強０﹒０１％。（ｃｈ）

