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21/05/2019 12:10

石藥（０１０９３）首季純利升２９％至９﹒５億元人民幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至３月底止首季度純利為
９﹒５２億元（人民幣．下同），按年升２８﹒８％，每股盈利１５﹒２６分。
　　期內，收入總額５４﹒９３億元，升２５﹒６％。當中，成藥收入升３３﹒７％，維生素Ｃ
收入跌４﹒５％，抗生素收入升８﹒１％，其他收入升１４﹒３％。毛利則升３６﹒６％，至
３８﹒４１億元。（ｃｈ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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