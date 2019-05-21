石藥（０１０９３）首季純利升２９％至９﹒５億元人民幣

《經濟通通訊社２１日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至３月底止首季度純利為

９﹒５２億元（人民幣．下同），按年升２８﹒８％，每股盈利１５﹒２６分。

期內，收入總額５４﹒９３億元，升２５﹒６％。當中，成藥收入升３３﹒７％，維生素Ｃ

收入跌４﹒５％，抗生素收入升８﹒１％，其他收入升１４﹒３％。毛利則升３６﹒６％，至

３８﹒４１億元。（ｃｈ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

