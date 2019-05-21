【本港樓市】嘉里建設料香港樓市不會大幅調整，豪宅樓價看高一線

《經濟通通訊社２１日專訊》嘉里建設（００６８３）執行董事朱葉培於股東會後表示，近

日中美貿易戰惡化無可否認對本港樓市短期產生心理影響，不過香港資金仍然充裕、息口較低及

市場有剛性需求，加上經濟健康，因此估計香港樓市走勢仍然穩定，不會發生大幅調整。

集團旗下筆架山豪宅盤「緹山」的連天台分層戶早前以呎價高達１０萬元成交，成為九龍豪

宅「新樓王」。朱葉培指，對豪宅樓價仍然看高一線，認為豪宅剛需強勁，惟估計豪宅與大眾市

場的樓價走勢將各自發展。

對於郭孔華將接任黃小抗成為嘉里建設行政總裁，朱葉培估計不會對公司策略造成大改變，

相信對方會維持團隊工作，集團亦會繼續地產本業大方向，維持樓盤銷售及穩定租金收入以支持

派息，會在中國及香港持續投標買地。他透露，未有打算就中美貿易戰惡化而更改中國市場的發

展策略，會繼續發展收租項目及住宅銷售。

朱葉培續提到，地產建設商會早前提出１０００呎以下的單位不應以招標形式銷售的建議正

確，現時公司持貨主要為三房、四房及特色單位。另外，他建議政府在徵收空置稅時，不應向已

經租出但未出售的單位收空置稅，否則不公道，而現時集團於中半山約有２５０個未出售但已租

出的單位。（ｋｙ）

