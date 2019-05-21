《經濟通通訊社２１日專訊》興利集團（００１１４）發盈警，預料截至３月底止年度業績
繼續錄得虧損，上一年度淨虧損則為２６８０萬元，主要受市場環境艱難所拖累，令收入按年跌
２５％，而遣散賠償費亦導致虧損約１５４０萬元。（ｃｈ）
21/05/2019 16:55
【企業盈警】興利集團（１１４）料去年業績錄虧損
《經濟通通訊社２１日專訊》興利集團（００１１４）發盈警，預料截至３月底止年度業績
繼續錄得虧損，上一年度淨虧損則為２６８０萬元，主要受市場環境艱難所拖累，令收入按年跌
２５％，而遣散賠償費亦導致虧損約１５４０萬元。（ｃｈ）
|生財有道21/05/2019
澳博何超鳳：澳門旅遊需增加非博彩元素 上葡京逾九成面積作非博彩業務
|生財有道21/05/2019
【稀土狂熱】稀土或成貿易戰談判籌碼 中國稀土午後飆一倍
|生財有道21/05/2019
【貿易開戰】中美貿易戰升級 基金界：有危亦有機
|FOCUS21/05/2019
【FOCUS】華為度難關不易 「稀土牌」不如「貶值牌」?
|生財有道21/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：中海外28元可吸
|樓市「胡」言21/05/2019
空置稅殺到 – 發展商有無走盞位？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰