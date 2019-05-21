【企業盈警】興利集團（１１４）料去年業績錄虧損

《經濟通通訊社２１日專訊》興利集團（００１１４）發盈警，預料截至３月底止年度業績

繼續錄得虧損，上一年度淨虧損則為２６８０萬元，主要受市場環境艱難所拖累，令收入按年跌

２５％，而遣散賠償費亦導致虧損約１５４０萬元。（ｃｈ）

