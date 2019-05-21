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即市新聞

21/05/2019 18:56

《再戰明天》港鐵開股東會，歐洲央行總裁德拉吉發表演說

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日）歐洲央行總裁德拉吉發表演說，加拿大公布３
月零售銷售。

＊歐洲央行總裁德拉吉演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明日歐洲央行總裁德拉吉在向歐洲央行首席經濟學家普雷
特致敬的學術研討會中發表演說（３：３０ｐｍ）；普雷特將參加討論會（５：３０ｐｍ）。
１：００ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁布拉德就美國經濟與貨幣政策發表演說。
　　明晚１０：００ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯參與一場以年輕家庭為主的經濟新聞簡報會的
小組討論，並致開幕詞。１０：１０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在達拉斯聯儲主辦的會議
中致開幕詞。

＊加拿大公布３月零售銷售＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布３月核心機械訂單，月率料由１﹒８％降至持平
；年率跌幅料由５﹒５％下滑至３﹒４％。日本４月貿易盈餘料由５２７８億日圓升上２３２７
億日圓；進口年率料由１﹒２％上升至４﹒５％；出口年率跌幅料由２﹒４％收窄至１﹒６％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布４月失業率，料由５﹒７２％降至３﹒７％。４：３０ｐｍ，英國
公布３月房價指數，年率料由０﹒６％升上１％。台灣４月核心消費者物價指數年率料由
１﹒８％升上１﹒９％；消費者物價指數月率料由０﹒２％升上０﹒７％；年率料由１﹒９％升
上２﹒２％。台灣４月零售物價指數月率料由持平升上０﹒９％；年率料由２﹒４％升上
２﹒８％。
　　晚上８：３０ｐｍ，加拿大公布３月零售銷售，月率料由０﹒８％升上１﹒２％。

＊　港鐵和電視廣播開股東會＊

　　在本港，明日，浩倫農科（０１０７３）、　港鐵公司（０００６６）、中國光大國際
（００２５７）、鷹君（０００４１）和電視廣播（００５１１）開股東會。（ｈｏ）

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