《真知灼見－溫灼培》人民幣會破７算嗎？

《真知灼見》面對中美貿易磨擦擴大，市場一直擔心中央會讓人民幣匯價貶值以紓緩美國徵

重關稅所帶來的壓力。但路透社引述不願透露姓名的中央官員消息指，人行實際上並不願意見人

民幣匯價跌破７算兌美元。這位官員續指，人民幣跌破７算固然有利國內出口，但與此同時可能

會引發市場對人民幣的信心危機，使大量資金流離開中國情況出現。所以如容許人民幣跌破７，

對中國而言最終可能只會是得不償失。



＊貿談急轉直下，人幣跌回應有水平＊



過去，筆者一直有留意人民幣兌美元匯價走勢，兩者變化可謂相當吻合。每當美元走強，人

民幣便跌，反之亦然。出現這情況箇中原因簡單，因為除美國以外，歐盟、日本、南韓及澳洲等

均為中國主要貿易夥伴。當美元強，即上述外幣便會有所下跌，倘如人民幣不跟跌，中國與歐盟

和日本等國家的貿易將會失去競爭力。回顧今年２月初起，當時歐元、日圓、韓圜及澳元等兌美

元匯價均見顯著回落。單是按照上述道理，人民幣兌美元便應同時下跌。但鑑於當時中美在關鍵

的談判時刻，相信中央是想在當時環境下讓人民幣匯價略見走強以營造良好談判氣氛。所以當時

人民幣不單沒有跟隨一眾外幣兌美元匯價跌，相反更見輕微上升。所以筆者反而覺得２月至４月

期間，相對而言人行是刻意推高了人民幣匯價。但到了５月份，當中美貿易談判形勢急轉直下，

人行才讓人民幣跌回其應有水平。所以在過去數星期，大家才覺得人民幣下跌速度是有點急。



＊人幣走勢亦需看整體美元匯價強弱＊



按照上述路透社報道，中央是不想見人民幣跌破７算。筆者認為這是根據現階段美元匯率水

平而作出上述言論。假使美元再大幅走強，歐元、韓圜及澳元等貨幣通通下跌，那時就不排除中

央不得不容許人民幣跌破７算以保其整體出口競爭力的可能性。當然話說回來，假如往後美元走

勢不是升而是跌，使整體外幣回升，這樣也不排除人民幣同會走強。所以當分析人民幣匯價，除

了看中央取態還需看整體美元匯價強弱變化。今天（２１日）亞洲市場離岸人民幣報６﹒９３３

兌１美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

