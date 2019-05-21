【貿易開戰】宏利；中美全面爆發貿易戰可能性低，或保留現有關稅

《環富通基金頻道２１日專訊》宏利資產管理發表道，經過數月來雙邊貿易談判取得明顯進

展後，美國出乎意料地宣布，自２０１９年５月１０日起，將中國２０００億美元進口商品的關

稅上調至２５％，並威脅將對所有中國進口商品徵收關稅。中國政府就此作出回應，宣布自

２０１９年６月１日起，對美國６００億美元進口商品徵收最多２５％關稅。全球兩個最大經濟

體之間的緊張關係升級，令投資者對往後發展感到疑惑。在本文，亞洲區（日本除外）股票投資

部首席投資總監陳致洲作出全面分析，助投資者了解各種可能出現的情境，解決現有爭議。



＊貿易緊張關係持續升級＊



經過１１輪雙邊貿易談判，中美兩國（再度）進入緊張局勢升溫的階段，打破２０１８年

１２月雙方同意暫停增加關稅和繼續談判的平靜局面。然而，事態發展仍符合我們的基本預測；

我們認為在中美貿易談判期間，短期波幅將會加劇，但雙方最終將能達成協議，避免觸發一場環

球貿易戰。

無可否認，貿易緊張局勢正升溫，但相信由於受到各自的限制，中美兩國不易在貿易衝突中

進一步提高賭注。重要的是，美國對中國商品加徵關稅或會損害美國經濟，而中國經濟情況可以

說較一年前為佳。

美國的情況：儘管美國的通脹環境仍然良好，但我們認為自２０１８年６月美國首次對中國

商品徵收關稅以來，其經濟實力已經減弱（２０１８年第二季國內生產總值增長率為４﹒２％，

對比２０１９年首季的３﹒２％）。下一輪關稅針對３０００億美元進口商品，對消費者及零售

商造成的影響可能比前兩輪關稅更大，可能導致消費品價格上漲，零售商利潤下降，以及可動用

收入減少。

中國的情況：相比之下，中國的形勢可說是較去年有利。內地經濟狀況良好（２０１９年首

季國內生產總值增長為６﹒４％，而２０１８年第二季增幅略高一點，為６﹒７％），政府選擇

採取定向貨幣及財政刺激措施來推動經濟增長，並推出主要針對消費者的政策，以緩和整體經濟

受到的任何負面影響。雖然中國經濟無可避免受到額外加徵關稅拖累，但我們認為中國政府對未

來的挑戰保持警覺。



＊中美貿易協議的前景＊



隨著貿易緊張關係進入一個新局面，我們認為投資者必須了解可能達成協議的不同情境，及

其帶來的啟示。

第一種情境是中美之間達成貿易協議，取消自２０１８年以來加徵的額外關稅。這對市場來

說是最佳結果，因為這標誌著貿易緊張關係象徵性結束，以及雙方承諾尋求長期解決方案。目前

，我們認為這是短期內發生機會率最低的情境。

第二種情境是達成貿易協定，但現有關稅（包括２０１９年實施的最新一輪關稅）保持不變

。我們認為，這是最有可能出現的結果。即使這為雙方達成最終協議提供框架，但我們的基本預

測認為，兩國之間的摩擦將持續。

第三種情境是無法達成貿易協議，雙方繼續徵收現有關稅。

最後，第四種情境是加徵更多關稅或貿易談判破裂。在這情境下，兩國之間的緊張關係進一

步升級，包括對進口商品加徵額外關稅。



＊總結＊



投資者對近期中美貿易爭議升級和環球貿易戰前景焦慮不安是可以理解的，但我們認為最初

提出的基本預測仍然是最有可能出現的結果：短期波動，雙方最終達成協議。關稅必然會損害中

國，但中國政府有空間推出進一步刺激措施，抵消持久貿易爭議對經濟造成的負面衝擊，例如以

經濟增長引擎內需的政策為目標。消費佔２０１８年整體國內生產總值比重超過７０％。同樣地

，美國經濟動力已經減弱，下一輪關稅對國內消費者及零售商造成的損害可能比過往嚴重。按目

前情況來說，達成取消關稅協議的可能性最低，但我們認為雙方達成協定，保留現有關稅並為未

來達至最終協議提供框架，比全面爆發貿易戰的可能性較高。（ｈｏ）

