【貿易開戰】中美貿易戰升級，基金界：有危亦有機

《環富通基金頻道２１日專訊》中美貿易緊張關係近日再升級，令投資者對市場往後發展感

到憂慮。基金和投行對中美貿易談判的結果看法分歧，部分仍然預期中美雙方最終會達成貿易協

議，但部分則開始擔憂一旦談判破裂，全球經濟會步入衰退。



＊基金投行對談判結果看法分歧＊



經過數月來雙邊貿易談判取得明顯進展後，美國出乎意料地宣布，自今年５月１０日起，將

中國２０００億美元進口商品的關稅上調至２５％，並威脅將對所有中國進口商品徵收關稅。中

國政府就此作出回應，宣布自６月１日起，對美國６００億美元進口商品徵收最多２５％關稅。

景順表示，短期內中美仍有望達成貿易協議。該行預期，這有可能最快於６月底日本大阪舉

行的二十國集團（Ｇ２０）峰會時發生，屆時美國總統特朗普與中國國家主席習近平料將會面。



＊宏利料雙方最終會達成協議＊



宏利預期，貿易戰令市場短期波動，但料中美雙方最終會達成協議。關稅必然會損害中國，

但中國政府有空間推出進一步刺激措施，抵消持久貿易爭議對經濟造成的負面衝擊，例如以經濟

增長引擎內需的政策為目標。消費佔２０１８年整體國內生產總值比重（ＧＤＰ）超過７０％。

同樣地，美國經濟動力已經減弱，下一輪關稅對國內消費者及零售商造成的損害可能比過往嚴重

。

按目前情況來說，達成取消關稅協議的可能性最低，但宏利認為雙方達成協定、保留現有關

稅並為未來達至最終協議提供框架，比全面爆發貿易戰的可能性較高。



＊富達：觀望Ｇ２０習特會面，市場將進入整固期＊



富達國際亞太區資產管理主管Ｐａｒａ Ａｎａｎａｄ發表道，中國向美國採取貿易報復行

動，但市場的反應不太緊張，大部分投資者期望習近平與特朗普於下月的Ｇ２０會議上能夠達成

部分協議。

不過，中美政治關係緊張和經濟前景不明朗，再加上數據轉差和全球企業盈利下調，料市場

將進入整固期，而中美貿易戰仍然是市場的焦點，並會將市場帶入不明朗和波動性加劇的時期。



＊貿戰為市場帶來波動，亦為投資者帶來機會＊



富達國際組合經理寧靜表示，中美貿易戰為市場帶來波動，但亦同時為投資者帶來機會。

富達國際組合經理Ｇｅｒｏｇｅ Ｅｆｓｔａｔｈｏｐｏｕｌｏｓ表示，若貿易戰惡化，內

地股市和人民幣疲弱的情況料將持續。人民幣走弱會帶來吸納機會。他說，內地具能力利用政策

工具去減弱貿易戰帶來的危機。

富達國際組合經理Ｂｒｙａｎ Ｃｏｌｌｉｎｓ及Ｅｒｉｃ Ｗｏｎｇ表示，貿易報復行動

令貿戰升級，料中國會集中處理內部的社會和經濟穩定問題，或會採取更寬鬆的貨幣及財政政策

，以促進內部需求。



＊大摩：中美貿易談判若破裂，將拖累全球經濟走向衰退＊



大摩發表報告表示，如果美中沒有達成協議，美國對剩餘的３０００億美元從中國進口的商

品徵收２５％的關稅，認為全球經濟將走向衰退。屆時聯儲局將在２０２０年春季之前將利率一

路下調至零，而中國會將財政刺激規模擴大至國內生產總值（ＧＤＰ）的３﹒５％，即相當於約

５０００億美元，並將信貸增長目標擴大至每年１４至１５％。

大摩續指，由於相應的政策反應及政策傳導的通常有滯後性，意味著全球將可能無法避免金

融環境收緊及全面衰退。

報告指，如果美國對２０００億美元中國進口商品徵收２５％的關稅維持３至４個月，全球

經濟增速可能會放緩約０﹒５個百分點至２﹒７％，估計聯儲局將減息５０個點子，以緩衝對經

濟的衝擊，而中國政府會將財政擴張總額提高到ＧＤＰ的２﹒２５％，約３２００億美元。



＊摩通：談判破裂標指跌見２５５０，特朗普不會容忍美股跌逾４％＊



摩通表示，如果貿易緊張局勢再次影響到市場，相信最先出來支持投資者的會是美國總統特

朗普，相信特朗普不會容忍美股下跌超過４％。

摩通建議客戶，除非美國經濟衰退，否則特朗普很有可能順利連任，預計標普５００指數今

年底將達到３０００點，若中美達成協議，則可能升至３２００點，如果談判破裂則可能跌至

２５５０點。



＊西方資產管理：中美達成長期雙邊協定的時間料推遲至下半年＊



西方資產管理新興市場債務主管廖家梁表示，該行認為兩國達成長期雙邊協定的時間將推遲

至今年下半年。貿易緊張局勢重燃預計將對高風險資產造成壓力，而貿易衝突持續升溫亦可能會

為全球經濟增長前景增添不確定因素。中國當局雖可使用政策工具應對周期性挑戰，但需權衡有

關措施與長期導致經濟增長放緩的不利因素之間的利害得失。值得一提的是，保護主義可能升溫

，從而對鄰近的亞洲及新興市場國家造成漣漪效應。（ｈｏ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

