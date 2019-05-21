《基金之道－龐寶林》兩手準備應對波動市

《基金之道》特朗普突然在中美貿易談判尾聲再次發難，可能為談判手段，中國或不會讓步

，但特朗普故意引發市場波動，投資者必須留意事態發展。市場靜待中美貿易談判新一輪進展，

預料現時完滿解決的機會不高，雙方可能表示需要時間討論及拖延至６月份甚至大選之前。倘若

屆時雙方傳出利好消息，股市有機會大幅反彈。

一般談判進程末段均為最困難和麻煩的階段，美國欲逼使中國開放市場、停止知識產權轉移

、停止津貼國企、開放雲╱電訊市場等，美方更要求中國在執行這些條款後才撤除關稅。事關民

生重大問題，中國應不會較大讓步，故特朗普威逼和故意引發市場波動。明年美國舉行總統大選

，特朗普必然針對中國，並藉機爭取選票，不惜任何代價爭取連任。

筆者與各位分享古訓名言，西漢．劉向《戰國策．秦策五。謂秦王》：「詩雲：『行百里者

半於九十』，此言末路之難也。」原文的意思指：一百里的路程，走到九十裡也只能算是才開始

一半而已；比喻做事愈接近成功愈困難，愈要堅持到最後，偶一不慎很容易功虧一簣！且看近期

會談會否扭轉乾坤，甚至簽署協議，走完這百里路，若否，即如半途而廢般，各方均為輸家。

如果美國減持要和中國大貿易戰，最後局面只能是兩敗俱傷，而夾在中間的小國也不得不選

邊站隊，多年來建立的環球自由貿易被打破。中國需要穩住國內經濟，大力拓展一帶一路戰略，

美國明年要大選，特朗普欲爭取連任，應於今年內能成功地從中美貿易戰取得成果，以便累積強

大的功績支持他競選連任。中美的核心利益問題不可協調，中美貿易談判只是幌子，邊打邊談，

範圍擴大至金融、科技、外交、太空及軍事等各個方面周旋，達成協定或許需要超預期的時間。

儘管貿易戰對美國經濟並非沒有傷害，但特朗普性格多變，預料中美雙方難以在短期內達成

協議，近期中美貿易戰升級，令環球股市走勢反覆，加上特朗普經常發表唱好或唱淡言論，包括

限制華為及中興等中國電訊設備商發展、以國家安全為由在南海及台灣海峽等活動，令股市走勢

更加波動。

預計大部分股份、國內Ａ股或美股備受中美貿易戰拖累，投資者可考慮於此水平逐步收集，

投資組合比例宜採取較為保守策略，即５０％持貨及５０％現金，若中美雙方談判順利刺激股市

反彈或創下新高，估計投資者應可獲利；若股市繼續下挫，投資者可利用現金購入，並必須作出

防風及兩手準備。《 東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

