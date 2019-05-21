《宏觀銓局－馬桂銓》貿易紛爭的幾個可能

《宏觀銓局》近期焦點當然是中美貿易紛爭發展。５月５日，美國總統特朗普在社交網站貼

文，表示在５月１０日星期五，部分中國商品入口關稅從本來１０％調高至２５％，３２５０億

美元的免稅商品可能「很快」就面臨２５％的關稅。他更說：「與中國的貿易談判持續，但中方

試圖背棄先前商定的條款，令進度過慢。不可如此！」全球股市隨即大幅調整，是因特朗普

１８０度的改變。不久之前特朗普曾貼文提過：「﹒﹒﹒﹒﹒﹒經濟看起來非常強勁，中美談判

正順利進行﹒﹒﹒﹒﹒﹒」

對此，筆者的美國同事在５月６日作出如下分析：

簡而言之，他認為美方最有可能是提高對中國的關稅，因為中方對貿易談判暫未有太大讓步

，而對特朗普來說，示弱亦將會影響２０２０年大選選情。（特朗普的民主黨挑戰者普遍是保護

主義者）。近日美國市場和經濟相對穩健，加上民意調查顯示特朗普獲得任內最高支持率，令他

更有空間為貿易戰升溫。如此發展會有三種可能：



＊提高關稅＊



談判失敗，美國很難退讓。中國一旦為了順應美國要求而讓步，可能會被視為降服，更沒有

下台階。關稅提高則會打擊經濟，並改變投資者本來預期。（在５月５日前，資產定價或多或少

反映談判會有正面結果，關稅會逐步取消。）



＊談判繼續＊



暫時未有協議，但同意繼續談判，雙方暫緩加關稅。特朗普在５月５日的言論大大降低這種

可能性。如果中國沒有重大讓步，特朗普現在又怎會退縮？中國如何能夠讓步而不被視為降服呢

？或許美中兩國會發表聲明表示已經釐清了一些誤會，談判取得進展，並會繼續。如此則顯示，

特朗普貼文只是小插曲，談判前景仍然正面，情況和早前相似。雙方或在數周或數月內達成協議

。



＊達成協議＊



雙方本周宣布談判成功，毋須再提高關稅，但機會似乎微乎其微。其中一方亦會因此而被視

為降服。其實協議大意為何已經人所共知，而且廣為人所接受，但當中仍有一些懸而未決的問題

尚待解決。

基本面方面，美國和歐洲變得較蓬勃。歐美企業業績表現比起季初時預測好。標準普爾

５００指數當中的公司，有７６％的盈利超出市場預期。目前已經公布業績的公司，盈利增長按

年增長３％，遠勝過季初預測的負增長。整體收入按年增加５％，近６０％的公司銷售亦勝預期

。歐洲方面，５５％的Ｓｔｏｘｘ ６００指數公司盈利均好過預測。整體盈利增長按年提高

２％，也優於預測。

資產配置方面，隨著歐美宏觀經濟數據及企業盈利均有所改善，筆者轉趨正面。但貿易局勢

持續緊張，市場會保持謹慎。筆者在股票和債券之間保持中立。地區則仍以美國為首，歐洲次之

。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

