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即市新聞

21/05/2019 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》貿易紛爭的幾個可能

　　《宏觀銓局》近期焦點當然是中美貿易紛爭發展。５月５日，美國總統特朗普在社交網站貼
文，表示在５月１０日星期五，部分中國商品入口關稅從本來１０％調高至２５％，３２５０億
美元的免稅商品可能「很快」就面臨２５％的關稅。他更說：「與中國的貿易談判持續，但中方
試圖背棄先前商定的條款，令進度過慢。不可如此！」全球股市隨即大幅調整，是因特朗普
１８０度的改變。不久之前特朗普曾貼文提過：「﹒﹒﹒﹒﹒﹒經濟看起來非常強勁，中美談判
正順利進行﹒﹒﹒﹒﹒﹒」
　　對此，筆者的美國同事在５月６日作出如下分析：
　　簡而言之，他認為美方最有可能是提高對中國的關稅，因為中方對貿易談判暫未有太大讓步
，而對特朗普來說，示弱亦將會影響２０２０年大選選情。（特朗普的民主黨挑戰者普遍是保護
主義者）。近日美國市場和經濟相對穩健，加上民意調查顯示特朗普獲得任內最高支持率，令他
更有空間為貿易戰升溫。如此發展會有三種可能：

＊提高關稅＊

　　談判失敗，美國很難退讓。中國一旦為了順應美國要求而讓步，可能會被視為降服，更沒有
下台階。關稅提高則會打擊經濟，並改變投資者本來預期。（在５月５日前，資產定價或多或少
反映談判會有正面結果，關稅會逐步取消。）

＊談判繼續＊

　　暫時未有協議，但同意繼續談判，雙方暫緩加關稅。特朗普在５月５日的言論大大降低這種
可能性。如果中國沒有重大讓步，特朗普現在又怎會退縮？中國如何能夠讓步而不被視為降服呢
？或許美中兩國會發表聲明表示已經釐清了一些誤會，談判取得進展，並會繼續。如此則顯示，
特朗普貼文只是小插曲，談判前景仍然正面，情況和早前相似。雙方或在數周或數月內達成協議


＊達成協議＊

　　雙方本周宣布談判成功，毋須再提高關稅，但機會似乎微乎其微。其中一方亦會因此而被視
為降服。其實協議大意為何已經人所共知，而且廣為人所接受，但當中仍有一些懸而未決的問題
尚待解決。
　　基本面方面，美國和歐洲變得較蓬勃。歐美企業業績表現比起季初時預測好。標準普爾
５００指數當中的公司，有７６％的盈利超出市場預期。目前已經公布業績的公司，盈利增長按
年增長３％，遠勝過季初預測的負增長。整體收入按年增加５％，近６０％的公司銷售亦勝預期
。歐洲方面，５５％的Ｓｔｏｘｘ　６００指數公司盈利均好過預測。整體盈利增長按年提高
２％，也優於預測。
　　資產配置方面，隨著歐美宏觀經濟數據及企業盈利均有所改善，筆者轉趨正面。但貿易局勢
持續緊張，市場會保持謹慎。筆者在股票和債券之間保持中立。地區則仍以美國為首，歐洲次之
。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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