Ａ股反彈，港股全日仍跌１３０點報２７６５７，再創逾三個月低

《經濟通通訊社２１日專訊》華為遭美國及Ｇｏｏｇｌｅ（谷歌）封殺後，今早突然有消息

指，美國延遲對華為的制裁禁令９０日，並放寬其部分業務限制，港股今早低開１１６點後，在

手機設備股及內銀股有追捧下，港股一度倒升最多１２７點，全日高見２７９１５點。即使午後

Ａ股維持強勢，但重磅股普遍弱勢，港股由升轉跌，最多蒸發１８９點，全日低見２７５９８點

，再創逾三個月新低，最終全日跌幅稍收窄至１３０點或０﹒４７％，報２７６５７點，已連跌

三日累挫６１７點或２﹒１９％。主板成交９５０億元，較昨日減少一成。

國企指數報１０６３４，窄幅漲１點。

人行重啟連停８日的逆回購，公開市場今淨投放８００億人民幣，上證綜指收報２９０５，

上升３５點或１﹒２３％。深成指收報９０８７，上升１７１點或上升１﹒９２％。



＊中行後日除淨日內有追捧，騰訊連跌四日累挫逾８％＊



人行重啟逆回購釋放８００億元人民幣流動性，內銀股全線受捧，中行（０３９８８）本周

四（２３日）除淨，派末期息０﹒１８４元人民幣，全日升１﹒４２％，報３﹒５６元。農行

（０１２８８）揚１﹒１９％，報３﹒３９元。建行（００９３９）漲０﹒３２％，報

６﹒３１元。工行（０１３９８）揚０﹒３６％，報５﹒６０元。民行（０１９８８）走高

１﹒６％，報５﹒７２元。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒２３％，報３４１﹒２元，已連跌四日累挫

８﹒５％。港交所（００３８８）升０﹒９９％，報２４４﹒６元。中移動（００９４１）漲

０﹒５５％，報７３﹒５元。友邦（０１２９９）走低１﹒１％，報７５元。匯控

（００００５）軟０﹒１５％，報６５﹒１元。

內需股逆市有追捧，萬洲（００２８８）揚１﹒６８％，報７﹒２６元，為升幅最大藍籌。

統一（００２２０）漲２﹒１９％，報８﹒１１元。康師傅（００３２２）走高２﹒３％，報

１２﹒４６元。達利食品（０３７９９）揚２﹒２４％，報５﹒４７元。海信家電

（００９２１）急升４﹒７７％，報９﹒８９元。創維數碼（００７５１）走高３﹒０９％，報

２元。



＊華為制裁延遲手機設備股反彈，中國稀土逆市飆逾倍＊



收息股個別發展，九置（０１９９７）走低２﹒４１％，報５６﹒６元，為跌幅最大藍籌。

領展（００８２３）軟０﹒１％，報９７﹒４元，惟盤中高見９８﹒３５元，連續兩日破頂。中

電（００００２）升０﹒６１％，報９０﹒４５元。煤氣（００００３）漲０﹒６２％，報

１９﹒４２元。長建（０１０３８）走高０﹒５７％，報６２﹒１５元。港燈（０２６３８）揚

０﹒６６％，報７﹒６６元。港鐵（０００６６）走低０﹒６１％，報４８﹒６５元。

油組（ＯＰＥＣ）日前暗示可能繼續減產，油價隔晚（２０日）個別發展，中海油

（００８８３）跌２﹒０５％，報１３﹒３８元，為跌幅最大國指成份股。中石油

（００８５７）軟０﹒２２％，報４﹒６元。中石化（００３８６）走低０﹒５２％，報

５﹒７３元。

外地傳媒報道，美國官員於昨日（２０日）決定對華為禁令將延遲９０日至８月中生效，手

機設備股大致造好，瑞聲（０２０１８）漲１﹒５１％，報４３﹒８元。舜宇（０２３８２）軟

０﹒３５％，報７２﹒１５元。丘鈦（０１４７８）走高３﹒６６％，報５﹒９４元。比亞迪電

子（００２８５）漲３﹒２２％，報１０﹒９元。通達（００６９８）揚３﹒２３％，報

０﹒６４元。

隨著中美貿易戰漸趨白熱化，加上近期稀土行業事件頻發，緬甸進口稀土礦短期受限，６月

１日中國將對美國進口稀土礦加徵關稅，市場預計中重稀土價格有望持續上漲，稀土或成為中美

貿易戰談判籌碼，中國稀土（００７６９）逆市飆１０８﹒１１％，報０﹒７７元，為升幅最大

個股。其他金屬資源股亦有追捧，洛鉬（０３９９３）急升４﹒０２％，報２﹒５９元。中鋁

（０２６００）揚１﹒４４％，報２﹒８１元。五礦資源（０１２０８）漲３﹒１３％，報

２﹒６４元。中信大錳（０１０９１）走高７﹒５％，報０﹒４３元。（ｔｔ）

