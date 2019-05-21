【移交逃犯】李家超重申政府樂意聆聽及跟進不同意見

《經濟通通訊社２１日專訊》自由黨今日下午舉行答問大會，邀請保安局局長李家超出席解

說修訂《逃犯條例》。李家超在會後重申，政府一直希望通過法案委員會去解答議員的問題，但

委員會已失效，只可決定要求立法會在下月１２日恢復二讀，但會尊重及配合立法會的審議方式

，政府都樂意聆聽及跟進不同意見。

李家超又重申，港府當前要處理法律真空的問題，要在建立法律基礎後，以及務實及尊重對

方的情況下，討論台灣移交逃犯的要求，並希望在彰顯公義的原則下，令有關人士面對法律制裁

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