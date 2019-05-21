《股金豐采－涂國彬》貿易戰升級，科技股受壓

《股金豐采》中美貿易戰繼續是市場關注的焦點。自從兩周前，特朗普突然發推特威脅向中

國加徵關稅後，中美雙方的關係再一次變得非常緊張，雙方都不肯鬆口退讓，美方更是限制華為

出口零部件及技術，貿易戰升級，已經擴展到了科技領域，同樣影響到資本市場。



＊華為事件發酵＊



在華為被列入貿易黑名單以來，不少美國頂尖科技公司開始切斷對華為的供應，這其中就包

括谷歌，已暫停與華為的部分業務合作。此外，英特爾、高通、賽靈思和博通都暫停對華為供貨

。

各大市場的科技板塊均受到拖累。在香港市場，中資科技股及手機設備股有顯著下跌。舜宇

（０２３８２）從本月開始沽壓增加，自１００元開始加速下跌，重心向下，已經失守８０元一

線，今日更曾低見７０﹒８元。比亞迪電子（００２８５）也同樣從本月開始回吐漲幅，自１４

元一線回落，有意考驗１０元的支持。騰訊（００７００）作為科技企業龍頭亦受到影響，４月

中好不容易一度挑戰４００元，但從５月開始跌穿反彈趨勢，已經失守５０和１００日線，昨日

（２０日）以全日低位３４２元收市。

不過，今日（２１日）美國商務部宣布給華為及合作夥伴９０天臨時許可，雖說任正非表示

臨時許可意義不大，不過今日科技股普遍還是止跌，甚至做出反彈，只是動能並不強。內地市場

，短線有資金護盤的跡象，暫時進一步下行空間有限。華為概念板塊走強，基本上給華為做供貨

的上市公司幾乎都有很強的表現。



＊政治風險升高＊



而隔夜美股市場相關板塊也明顯下挫，畢竟包括英特爾和高通等在內的公司，他們主要市場

在中國，如此一來盈利勢必受到影響，加上擔心中方出對策反制，美股自然受壓，晶片股全線向

下，手機技術供應商亦然。

此外，歐洲的晶片股同樣遭殃，包括德國英飛凌等。科技股曾經帶領全球股市創新高，但近

來盈利前景不斷受到質疑，而如今又面對政治風險，前景更是難以預測，所以，短線不建議沾手

，也不著急去博反彈。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

