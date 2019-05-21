《鍾之日記》任總坦然護華為，Ａ場回順港股跌

《鍾之日記》５月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



早年默默耕耘、如今成為５Ｇ技術一哥的華為公司，成為中國的戰略重鎮，但在中美貿易戰

愈演愈烈的今天，已被推上戰線的最前沿，不但是華為財務總監孟晚舟，整個華為公司都面臨美

國的全面制裁。華為總裁任正非今日在深圳總部接受央媒專訪，言談中透露出坦然自若的神色，

底氣十足，安慰了連日大跌的祖國魚缸。

滬綜指在稀土股熱炒及華為強勢回應兩大消息下，早段收復部分失地，午後保持升勢，最終

收升１﹒２３％，報２９０５﹒９７點，收復二千九關，深成指大漲１﹒９２％，創業板指同升

１﹒６６％。

但反彈背後仍見隱憂，因交易氣氛平平，兩市全日成交僅４７９５億元人民幣，和上日持平

，外資亦未改樂觀態度，今日再通過陸股通流出３６﹒８４億元人民幣，連續第四日流出，累流

出超過１５０億人幣。



＊重磅股變死魚，魚缸升轉跌＊



香江魚缸今早低開１１６點後，受惠Ａ場倒升，在手機設備股及內銀股獲追捧下，港股一度

倒升最多１２７點，全日高見２７９１５點。但重磅股普遍維持頹勢，午後拖累魚缸由升轉跌，

最多蒸發１８９點，全日低見２７５９８點，再創逾三個月新低。最終全日跌幅稍收窄至

１３０點或０﹒４７％，報２７６５７點，已連跌三日累挫６１７點或２﹒１９％。

主板成交９５０億元，較昨日減少一成。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒２％連跌四日，港交所（００３８８）升１％，中

移動（００９４１）漲０﹒６％，友邦（０１２９９）走低１﹒１％，匯控（００００５）軟０

﹒２％。



＊任總派定心丸，手機設備股反彈＊



美國政府頒布臨時許可證，對華為禁令提供９０日的有限豁免期，期間美國商務部將允許華

為採購美國商品，以維持現有網絡營運及為現有的華為手機用戶提供軟件更新，但仍然禁止華為

採購美國零件來生產新產品。

華為總裁任正非表示，美國提供的「９０天臨時執照」，對華為沒有多大意義，因公司已經

做好了準備，但是仍然非常感謝美國企業為華為作出的貢獻。他透露目前其晶片供應有一半來自

美國公司，一半則屬於自家製，盡管華為已公開了「備胎」晶片計劃，但他仍然強調，不會狹隘

地排除美國晶片，希望美國解除禁令後，華為可繼續與美國貿易夥伴合作。任正非認為遭受美國

制裁只是時間的問題，年初起便已要求員工加班應對，目前準備得已差不多。

另外值得一提的是，任正非在訪談中刻意與「愛國營銷」切割，稱曾告誡員工不要亂叫愛國

口號、煽動民族情緒，又指自己的家人也不愛華為愛用蘋果。

手機設備股經歷連日震盪後，今日吃了定心丸，丘鈦科技（０１４７８）彈３﹒７％，智康

集團（０２０３８）升３﹒３％，比亞迪電子（００２８５）升３﹒２％，瑞聲（０２０１８）

揚１﹒５％，惟舜宇光學（０２３８２）仍跌０﹒４％。



＊稀土市場硝煙彌漫，中國稀土飆一倍＊



中國領導人智囊金榮燦日前刊登一篇鴻文，稱中國在貿易戰中手握三張「王牌」，分別是稀

土、國債和中國市場，令限制稀土出口的論調近日在內地甚囂塵上。巧合的是，國家主席習近平

昨日高調考察稀土產業，令這種猜想引爆稀土市場。

外交部發言人陸慷回應有關猜想時，則指領導人視察屬正常，呼籲外界不要作過多的聯想，

並無明確否認坊間揣測，辭令耐人尋味。

稀土作為重要稀缺資源，的確是中國對外出口的一張好牌，但似乎未去到王牌的地步，畢竟

日本和美國也是蘊含稀土資源的大國，對稀土價格有發言權。目前稀土價格處於近兩年低位，未

知走向會否一路長虹，但稀土股已率先落鑊，中國稀土（００７６９）午後一度飆１３５％，創

２０１５年８月以來新高，全日升幅則稍微收窄至１０８﹒１１％，報０﹒７７元。





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