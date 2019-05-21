《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》《券商中國》引述內地券商人士指，自５
月１１日起每個星期六，上交所都會組織各市場參與主體進行科創板全網測試，預計將於６月８
日進行通關測試。已有券商按這個時間進行準備。
此外，上交所還將於５月２２日至６月６日聯合中國結算上海分公司組織全市場參與主體在
全天候測試環境進行專項測試，驗證科創板存托憑證的發行登記上市、交易結算、公司行為等業
務功能和科創板轉融通業務功能。
若所有測試順利進行，代表交易所的交易系統和清算系統準備就緒，科創板即將開板。
21/05/2019 08:53
【科創板】傳科創板將於６月８日進行通關測試
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》《券商中國》引述內地券商人士指，自５
月１１日起每個星期六，上交所都會組織各市場參與主體進行科創板全網測試，預計將於６月８
日進行通關測試。已有券商按這個時間進行準備。
此外，上交所還將於５月２２日至６月６日聯合中國結算上海分公司組織全市場參與主體在
全天候測試環境進行專項測試，驗證科創板存托憑證的發行登記上市、交易結算、公司行為等業
務功能和科創板轉融通業務功能。
若所有測試順利進行，代表交易所的交易系統和清算系統準備就緒，科創板即將開板。
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