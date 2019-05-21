《經濟通通訊社２１日專訊》海通宏觀發表研報稱，今年國際收支並不會出現嚴重失衡，人
民幣不存在大幅貶值的基礎。
經常帳戶方面，短時間內中國全球製造業工廠的地位難以被動搖，也決定了短期經常項目仍
會維持順差。
金融帳戶方面，目前中國債券收益率較高，而股票相比於其他國家仍然相對便宜，同時今年
加入多個國際指數將帶來增量資金，短期擾動過後，證券投資順差仍會持續擴大。（ｃｔ）
21/05/2019 08:41
【聚焦人幣】海通宏觀：人民幣不存在大幅貶值基礎
《經濟通通訊社２１日專訊》海通宏觀發表研報稱，今年國際收支並不會出現嚴重失衡，人
民幣不存在大幅貶值的基礎。
經常帳戶方面，短時間內中國全球製造業工廠的地位難以被動搖，也決定了短期經常項目仍
會維持順差。
金融帳戶方面，目前中國債券收益率較高，而股票相比於其他國家仍然相對便宜，同時今年
加入多個國際指數將帶來增量資金，短期擾動過後，證券投資順差仍會持續擴大。（ｃｔ）
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