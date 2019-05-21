【貿易開戰】中金：貿易摩擦料加速國產軟件替代進口，紫光等受惠

《經濟通通訊社２１日專訊》中金公司發表報告表示，貿易摩擦有望使中國政府堅定用國產

軟件替代進口的決心，利好基礎軟件以及黨政軍辦公系統等相關公司。若未來國家加大扶持力度

，預計在多個領域仍有較大的國產替代空間。此外，加強智慧財產權保護將降低軟件盜版概率，

也將利好軟件行業。

報告認為，長期看，雲計算可能是自主可控的最符合技術潮流也是阻力最小的最終解決方案

。相關公司將核心受益，包括在雲基礎設施層面的阿里雲、騰訊雲、華為雲、深信服、青雲等雲

廠商，ＰａａＳ層面的道客雲、博雲等容器廠商，以及行業應用層面的石基信息

（深：００２１５２）、廣聯達（深：００２４１０）、恆生電子（滬：６００５７０）、用友

網絡（滬：６００５８８）、四維圖新（深：００２４０５）等。

中金公司還建議關注中國軟件（滬：６００５３６）、紫光股份（深：０００９３８）、航

天信息（滬：６００２７１）、太極股份（深：００２３６８）、華宇軟件

（深：３００２７１）、啟明星辰（深：００２４３９）、綠盟科技（深：３００３６９）等。

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