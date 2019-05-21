【華為風波】華為高管：公司相信不會被歐洲「拉黑」

《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述華為意大利分公司高管向當地媒體表示，公司認為

歐洲不會跟隨美國將其列入黑名單，因為華為多年來一直是歐洲電信公司的合作夥伴。如果要將

華為列入黑名單，歐洲開發５Ｇ網絡、以及將其經濟數字化的努力將付諸流水。（ｗｌ）

