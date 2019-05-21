【聚焦人幣】人幣中間價九連跌，即期開市升４７點

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９０，較上個交易日略跌

２點子，為連續第九日走貶，續刷逾五個月低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４７點子，報６﹒９０９４，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９１４１。（ｗｌ）

