《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的
影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中
標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放８００億元。（ｗｌ）
21/05/2019 10:16
【人行放水】人行７天逆回購利率持平，淨投放８００億
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的
影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中
標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放８００億元。（ｗｌ）
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