《經濟通通訊社２１日專訊》國家主席習近平昨日赴江西考察調研，考察了位於贛州市的金
力永磁（深：３００７４８），了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。
中國外交部被問到中方領導考察、調研稀土產業對外傳遞了甚麼信息，以及中國是否會考慮
通過限制稀土出口來反制美國。外交部發言人陸慷稱，中國領導人在國內考察並調研相關產業政
策很正常，希望大家不要作過多的聯想。（ｅｙ）
21/05/2019 08:30
【貿易開戰】中國限稀土出口反擊美國？中國外交部：不要過多聯想
《經濟通通訊社２１日專訊》國家主席習近平昨日赴江西考察調研，考察了位於贛州市的金
力永磁（深：３００７４８），了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。
中國外交部被問到中方領導考察、調研稀土產業對外傳遞了甚麼信息，以及中國是否會考慮
通過限制稀土出口來反制美國。外交部發言人陸慷稱，中國領導人在國內考察並調研相關產業政
策很正常，希望大家不要作過多的聯想。（ｅｙ）
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