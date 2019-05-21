【華為風波】傳谷歌暫時不取消華為手機部分功能的訪問權限

《經濟通通訊社２１日專訊》華為被美國政府列入實體名單，美國科技巨企谷歌

（Ｇｏｏｇｌｅ）暫停與華為的部分業務合作，對華為的打擊重大。但據《華爾街日報》引述知

情人士報道指，美國給予華為為期三個月的暫時豁免後，谷歌暫停了取消華為手機部分功能訪問

權限的計劃。（ｅｙ）

