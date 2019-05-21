【華為風波】任正非：美國「９０天臨時執照」沒有多大意義

《經濟通通訊社２１日專訊》華為總裁任正非今早在華為總部接受中央廣播電視總台採訪，

任正非指美國提供的「９０天臨時執照」，對華為沒有多大意義，因公司已經做好了準備，但是

仍然非常感謝美國企業為華為作出的貢獻。任正非指美國政客目前的做法低估了華為的力量。

（ｅｙ）

