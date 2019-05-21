【華為風波】任正非：不能狹隘認為愛華為就用華為手機

《經濟通通訊社２１日專訊》華為總裁任正非今早在華為總部接受中央廣播電視總台採訪。

他表示，不能狹隘地認為愛華為就用華為手機。他稱：我們家人現在還在用蘋果手機，蘋果的生

態很好，家人出國我還送他們蘋果電腦。（ｃｔ）

