【ＦＯＣＵＳ】華為度難關不易，「稀土牌」不如「貶值牌」？

【ＦＯＣＵＳ】繼谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）暫停與華為部分業務合作，人臉識別技術商

Ｌｕｍｅｎｔｕｍ亦證實停止向華為出貨；加上據報已斷供的英特爾、高通、博通、賽靈思等，

禁令風波似愈吹愈大，一眾科技股拖累納指周一（２０日）挫１﹒５％。

鑑於外交部發言人陸慷周一稱，中方就華為事件具體會採取什麼措施，大家可以「拭目以待

」，而大大同日赴江西考察稀土企業，更讓坊間猜想中國會否祭出「限制稀土出口」的大招。不

過，硬幣總有兩面，就北京目前手上的幾個反制「核選項」－－人幣貶值、拋售美債、限制在華

美企、稀土禁運而言，最具「效益」的或仍當屬貶值牌。



＊麒麟芯片含全球組件專利＊



侵侵針對華為的封殺令，被外媒評論為「嚴重誤判」和「可怕的失算」，背後反映全球科技

產業鏈的千絲萬縷。美國銀行較早時的統計就顯示，按銷售份額計，對中國市場最敏感的美國行

業首推技術，其次為汽車、消費品；數據更指出具體公司，顯示思佳訊、高通、Ｑｏｒｖｏ、博

通、美光等美國科技公司於亞太區對中國市場的銷售佔比高達５１％－８３％。

再以最新停止對華為供貨的Ｌｕｍｅｎｔｕｍ為例，華為業務佔其上季總收入的１８％。公

司已將第四季度收入預期從４﹒０５億－４﹒２５億美元，下調至３﹒７５億－３﹒９億美元。

侵侵恐「殺敵一千，自損八百」，但華為要跨過眼前的難關殊不容易。儘管擁有極具競爭力

的硬件，坊間甚至傳言華為有望開發屬於自己的操作系統，但事件本質實則並非Ａｎｄｒｏｉｄ

平台，而是智能手機的龐大生態圈。倘若確定無法使用谷歌地圖、Ｇｍａｉｌ、Ｙｏｕｔｕｂｅ

等，去年逾２億部手機出貨量有近半並非中國大陸市場的華為，還會否受到海外用戶的垂青？

此外，華為３月推出的旗艦級智能手機Ｐ３０系列，儘管採用的是自家品牌麒麟芯片，但此

Ｓｏｃ芯片實際上包括來自全球的組件和專利，例如設計ＣＰＵ所需的電子設計自動化（ＥＤＡ

）工具，就來自加州的３家美國公司，難怪任正非最新稱，「華為希望朋友遍天下，希望繼續使

用美國的芯片」。



＊美儲量不菲，擬建廠應對＊



目前，除了將於６月１日實施的「６００億」預告反擊，中國外交部口中的「拭目以待」仍

不明確。大大周一赴江西考察稀土企業，刺激稀土股齊齊大升，紐交所上市的ＶａｎＥｃｋ

Ｖｅｃｔｏｒｓ稀土ＥＴＦ亦漲近６％。

其貌不揚的稀土，被廣泛用於智能手機、電動汽車、硬盤驅動器、風力渦輪機、軍用雷達等

。自１９８５年成為主要稀土生產國以來，中國據報佔據全球產量的９２％，２０１８年稀土出

口達逾５３０００噸。

不過，此並非意味稀土是中國獨有。據美國地質調查局（ＵＳＧＳ）２０１９年數據，美國

的稀土儲量達１４０萬噸，去年產量為１﹒５萬噸。最新消息指，總部位於德克薩斯州的化工企

業Ｂｌｕｅ Ｌｉｎｅ正攜手澳洲礦業公司Ｌｙｎａｓ，擬在美國建立一座稀土分離工廠，目標

是支持陷入中美貿易衝突的稀土供應。此外，日本去年披露，在最東端的南鳥附近海床發現可開

採數百年的稀土金屬礦。

鑑於此，中國打「稀土牌」短期或推高稀土價格，但長遠殺傷力有限。相比之下，既能對沖

關稅又能刺激出口的「貶值牌」似乎更好打一些，截至周二（２１日），人幣兌美元中間價已錄

九連跌累計近１４００點子，貶幅堪比「８．１１」，離岸早市更一度跌穿６﹒９４。

中美互相叫陣，貿易戰大有可能曠日持久，想力撐國內經濟增長，本輪人民幣破７的概率已

並非如此前牢不可摧。（經濟通通訊社 俞瑾）

