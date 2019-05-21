【企業盈喜】國際娛樂（０１００９）料全年度轉虧為盈

《經濟通通訊社２１日專訊》國際娛樂（０１００９）發盈喜，預期截至３月３１日止年度

可能錄得溢利，而去年同期則錄得虧損６７２７萬元。該集團指預期轉為錄得可能的大筆溢利，

主因去年１１月收購Ｗｉｇａｎ Ａｔｈｌｅｔｉｃ全部股本中的部分已發行股本確認一次性收

益，加上期內錄得投資物業公平值虧損減少。

該集團指，收購事項的收益源自於Ｗｉｇａｎ可識別資產，以及負債公平值持有權益超出非

控股權益及代價公平值總和的部分。

該集團預期於下周三（２９日）公布業績。（ｗｈ）

