藥明生物（０２２６９）訂意向書計劃生產疫苗，總值逾３０億美元

《經濟通通訊社２１日專訊》藥明生物（０２２６９）公布，與一家全球疫苗巨頭訂立意向

書，並為對方生產若干疫苗，預期生產合約初步期限長達２０年，總合約價值超過３０億美元。

該集團指，將通過其與於Ａ股上市的上海海利生物技術（滬：６０３７１８）共同設立的公

司藥明海德，建設集疫苗原液及製劑生產、質量控制實驗室於一體的綜合疫苗生產基地，為該疫

苗合作夥伴生產若干疫苗。該集團指訂約各方將進一步磋商，就交易商定最終協議。（ｗｈ）

