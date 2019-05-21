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21/05/2019 07:55

藥明生物（０２２６９）訂意向書計劃生產疫苗，總值逾３０億美元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》藥明生物（０２２６９）公布，與一家全球疫苗巨頭訂立意向
書，並為對方生產若干疫苗，預期生產合約初步期限長達２０年，總合約價值超過３０億美元。
　　該集團指，將通過其與於Ａ股上市的上海海利生物技術（滬：６０３７１８）共同設立的公
司藥明海德，建設集疫苗原液及製劑生產、質量控制實驗室於一體的綜合疫苗生產基地，為該疫
苗合作夥伴生產若干疫苗。該集團指訂約各方將進一步磋商，就交易商定最終協議。（ｗｈ）

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